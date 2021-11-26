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26.11.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение по делу о гибели 34 человек от суррогатов в Оренбуржье

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
По резонансному делу о массовом отравлении людей суррогатами алкоголя в Оренбуржье Следственный комитет России предъявил обвинение 18 фигурантам.
В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая. Фото: Пресс-служба СК РФ В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая. Фото: Пресс-служба СК РФ
В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров каждая. Фото: Пресс-служба СК РФ

Как сообщила пресс-служба СК РФ, им инкриминируются производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, а также незаконное производство алкогольной продукции.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Напомним, что с 6 по 18 октября текущего года по восточному Оренбуржью прокатилась волна массовых отравлений суррогатами алкоголя. От действий черных бутлегеров пострадали 64 человека в семи населенных пунктах области, 34 из них скончались. В крови погибших медики обнаружили сильнейший яд - метанол, причем его концентрация в организме превышала смертельную дозу в 3 - 5 раз. Сырье для изготовления суррогата закупалось в Уфе. Для выпуска "паленки" применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов.

По данным СК РФ, троим фигурантам суд избрал домашний арест и запрет определенных действий. Остальные взяты под стражу. В том числе 29-летний житель Орска, обвиняемый в хранении и сбыте "паленки". Он признал свою вину и дал подробные показания о сообщниках, занимавшихся оптовыми поставками. Кроме того, обвинение в производстве, хранении и реализации метилового спирта под видом алкогольной продукции предъявлено еще 14 жителям региона, поставлявшим смертельный товар в магазины.

Следствием установлены склады в Орске, где разливался и хранился суррогат, а также все торговые точки, где его продавали.

В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом по 216 литров каждая, более 1600 стеклянных и полимерных бутылок со спиртосодержащей продукцией без маркировки, а также пустая тара.

Сейчас идет проверка организаций, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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