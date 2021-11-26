Что так привлекает туристов в Кавказских Минеральных Водах

Прогуляться по бульвару, по которому фланировали герои Лермонтова. Остановиться в гостинице, где любил отдыхать Шаляпин. Попробовать десерт в кофейне Гукасова у пятигорского парка "Цветник", где просил подаяние Киса Воробьянинов. Испытать фитнес-тренажеры, на которых занимались персонажи фильма "Любовь и голуби". Все это предлагают Кавказские Минеральные Воды, дающие возможность окунуться с головой в прошлое и почувствовать себя героями сразу нескольких эпох российской истории.

Северо-Кавказский регион всегда отличался насыщенной культурной жизнью. В былые времена летом все светское столичное общество стремилось отдохнуть и оздоровиться на местных целебных источниках - знаменитостей помнит едва ли не каждая старинная дача, гостиница или концертный зал. При этом построенные в XIX - начале ХХ века здания отличаются изяществом и архитектурной оригинальностью. Отправимся и мы по стопам звезд минувших дней.

Пятигорск проснулся знаменитым после выхода в свет романа "Герой нашего времени", ведь по его улочкам гуляли персонажи самого известного произведения Лермонтова. Конечно, за две сотни лет архитектура города изменилась. Но неизменным в Пятигорске осталось то, о чем Печорин писал в своих дневниках: "Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине".

Вместе с ним идем к Елизаветинским источникам, где собиралось все дворянское общество. Они были открыты в 1809 году и пользовались огромной популярностью среди отдыхающих. Сейчас на этом месте находится Академическая галерея, и, хотя минералка здесь больше не бьет, на площадке можно сделать отличные фотографии.

Наш с Печориным путь лежит к городскому бульвару, в те времена он тянулся всего на одну версту. Сейчас улицу от Елизаветинского источника до железнодорожного вокзала местные жители называют Бродвеем. Побывал "герой нашего времени" и на крутой скале, где в 1831 году построили ротонду из травертина - Эолову Арфу. Здесь, как иронично повествует Лермонтов, "торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус". Это и сейчас излюбленное место туристов, которые в хорошую погоду приходят полюбоваться цепью Кавказских гор.

Знаменитостей помнит едва ли не каждая старинная дача, гостиница или концертный зал Кавминвод

Еще одним местом действия романа, которое сохранилось до наших дней, стала городская ресторация - одно из первых каменных зданий города. Именно здесь Печорин танцевал с княжной Мери. В реальной жизни в номерах местной гостиницы останавливалась приезжавшая на курорт знать, в том числе и сам Лермонтов. В зале давали пышные балы, а за ломберными столами проигрывали состояния. В ресторации свое 25-летие отмечал Лев Толстой. За два столетия здание не раз меняло свое предназначение, сейчас здесь находится Институт курортологии.

Конечно, нельзя обойти стороной и пятигорский "домик Лермонтова" - скромный, чисто выбеленный, под камышовой крышей, он сохранился до наших дней практически в первозданном виде. В середине XIX века такое жилье считалось вполне приличным, и за его аренду на все летние месяцы поэт с другом заплатил 100 рублей серебром. В домике четыре жилые комнаты, сени, прихожая и небольшая буфетная. Обстановка - скромная и в точности соответствует той, какая была здесь при жизни поэта.

Кстати, старая мазанка находится недалеко от парка "Цветник" и озера Провал, прославленных Ильфом и Петровым. Так что свой исторический вояж продолжим уже с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым. "В "Цветнике" было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов... В Лермонтовской галерее продавали нарзан", - писали авторы "12 стульев". Сейчас в парке цветов намного больше, он буквально в них утопает. А на входе стоит и наш герой - с чемоданом и шляпой, в которую сердобольные отдыхающие продолжают кидать монетки. Памятник Кисе установили напротив кофейни Гукасова, построенной в стиле модерн. По форме она напоминает прогулочный корабль. В начале XX века заведение славилось своими ванильными булочками. Сейчас здесь также можно перекусить и выпить кофе, а затем отправиться на концерт в удивительной красоты Лермонтовскую галерею, открытую в 1901 году. В 1980-х реставраторы буквально по осколкам стекла восстановили первоначальный облик исторического здания. Сейчас оно принадлежит филармонии.

Конечно, напарнику Кисы тоже установили памятник в Пятигорске - само собой, у загадочного подземного озера Провал глубиной 11 метров и диаметром всего 15 метров. Высокое содержание серы сделало его воды бирюзовыми. Его посещали Пушкин, Лермонтов, Толстой. В 1929 году после выхода знаменитого романа администрация курорта ввела входную плату в тоннель - пример подал предприимчивый Остап Бендер, торговавший здесь самодельными билетами. Сейчас ничего покупать не нужно, вход - бесплатный.

А вот если спросить жителей города Ессентуки, кто из известных личностей ассоциируется с ним, то многие ответят, что это Федор Шаляпин. Прославленный бас выступал на концертных площадках всех курортов Кавминвод, но именно здесь врачи посоветовали ему лечиться. Номер ему заказали в только что отстроенной в стиле фахверк Ново-Казенной гостинице. В одном из своих писем он сообщал адресату: "Кисловодск - очарование, Ессентуки - восторг! Отдыхом я доволен". Сейчас здание принадлежит санаторию "Москва". Оно было восстановлено согласно первоначальному проекту. Удалось сохранить подлинный внешний вид, резные балкончики в номерах, на том же месте остались столовая и бильярдная. Визитной карточкой корпуса является кованая лестница, по которой Шаляпин поднимался к себе в номер. В наши дни остановиться в знаменитой гостинице может любой желающий. Корпус, где обустроено 20 номеров, соединен с основным зданием здравницы и садом, в котором цветет сакура.

Кстати, в Ессентуках находится единственный в стране центр механотерапии, где используют аппараты знаменитого шведского физиотерапевта Густава Цандера. Само здание центра, открытого в 1902 году, является достопримечательностью. Оно напоминает сказочный терем, украшенный тремя башнями с шатровыми куполами и тонкими деревянными шпилями. Особую нарядность ему придают построенные в фахверковом стиле с использованием приемов деревянного русского зодчества стены. Аппараты для центра механотерапии были куплены в 1901 году. Сейчас здесь около 60 тренажеров. Именно на них занимались Василий и Раиса Захаровна - герои фильма "Любовь и голуби".

Имя Шаляпина тесно связано и с Кисловодском. Здесь недалеко от вокзала среди вековых елей и сосен расположен особняк в стиле модерн, 1903 года постройки. На курорте его все знают как дачу Шаляпина - певец снимал ее для своей семьи. Сегодня в усадьбе находится литературно-музыкальный музей, где ежегодно проводятся "Шаляпинские сезоны". Они состоялись и в нынешнем году. На территории музея растет Шаляпинская ель, ставшая лауреатом конкурса "Российское дерево года-2021". Она также включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Ели уже 131 год, она тянется ввысь на 27 метров.

А шесть лет назад в городе открыли музей уроженца этих мест - Александра Солженицына. Родился он в доме дяди, но в 1920 году мать с маленьким Сашей переехала в особняк своей сестры Марии. В 2008-м указом президента России усадьбу признали объектом культурного наследия. Сейчас здесь располагается информационно-культурный центр "Музей А.И. Солженицына".

В регионе реализуется государственная программа Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс"

- На стенах я вижу фотографии бабушки Таисии, дедушки Исая и других родных. Находиться в доме тепло и приятно - это и возвращение к корням, и восстановление памяти, - сказал на открытии центра сын писателя Ермолай Солженицын.

С помощью динамической витрины, информационного стола, видеоэкрана, индивидуального планшета можно послушать записи чтения Солженицыным его произведений, почитать интервью с писателем, увидеть фрагменты документальных и художественных фильмов.

Сейчас в регионе, благодаря в числе прочего государственной программе Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс", активно развивается курортная инфраструктура, особое внимание уделяется качеству обслуживания туристов. Так что комфортный отдых гостям обеспечен, и самые любознательные из них могут посвятить свободное время тому, чтобы раскрыть исторические тайны, которые хранят старинные улочки ставропольских городов.

Кстати

Увидеть историю Кавминвод в лицах можно, прогулявшись по Каскадной лестнице Железноводска, которая является одной из главных достопримечательностей курортного региона. Первые 250 метров сооружения были построены в 1930-х годах. В 2018-м власти вернулись к идее ее продления. Сегодня протяженность лестницы - 860 метров. Здесь установлен бюст первооткрывателю Кавминвод, "святому доктору" Гаазу, барельефы императора Александра I, подписавшего рескрипт о создании КМВ, генерала Ермолова - "вечного шефа" Терского казачьего войска, построившего Кавказские Минеральные Воды, а также Лермонтова, Пушкина, Толстого. На лестнице располагается бювет-книга с минеральной водой "Ессентуки 4", на его фасаде лазером написаны тексты из лермонтовских произведений и соответствующие рисунки.