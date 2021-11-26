Что так привлекает туристов в Кавказских Минеральных Водах

Северо-Кавказский регион всегда отличался насыщенной культурной жизнью. В былые времена летом все светское столичное общество стремилось отдохнуть и оздоровиться на местных целебных источниках - знаменитостей помнит едва ли не каждая старинная дача, гостиница или концертный зал. При этом построенные в XIX - начале ХХ века здания отличаются изяществом и архитектурной оригинальностью. Отправимся и мы по стопам звезд минувших дней.
Пятигорск проснулся знаменитым после выхода в свет романа "Герой нашего времени", ведь по его улочкам гуляли персонажи самого известного произведения Лермонтова. Конечно, за две сотни лет архитектура города изменилась. Но неизменным в Пятигорске осталось то, о чем Печорин писал в своих дневниках: "Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине".
Вместе с ним идем к Елизаветинским источникам, где собиралось все дворянское общество. Они были открыты в 1809 году и пользовались огромной популярностью среди отдыхающих. Сейчас на этом месте находится Академическая галерея, и, хотя минералка здесь больше не бьет, на площадке можно сделать отличные фотографии.
Наш с Печориным путь лежит к городскому бульвару, в те времена он тянулся всего на одну версту. Сейчас улицу от Елизаветинского источника до железнодорожного вокзала местные жители называют Бродвеем. Побывал "герой нашего времени" и на крутой скале, где в 1831 году построили ротонду из травертина - Эолову Арфу. Здесь, как иронично повествует Лермонтов, "торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус". Это и сейчас излюбленное место туристов, которые в хорошую погоду приходят полюбоваться цепью Кавказских гор.
Еще одним местом действия романа, которое сохранилось до наших дней, стала городская ресторация - одно из первых каменных зданий города. Именно здесь Печорин танцевал с княжной Мери. В реальной жизни в номерах местной гостиницы останавливалась приезжавшая на курорт знать, в том числе и сам Лермонтов. В зале давали пышные балы, а за ломберными столами проигрывали состояния. В ресторации свое 25-летие отмечал Лев Толстой. За два столетия здание не раз меняло свое предназначение, сейчас здесь находится Институт курортологии.
Конечно, нельзя обойти стороной и пятигорский "домик Лермонтова" - скромный, чисто выбеленный, под камышовой крышей, он сохранился до наших дней практически в первозданном виде. В середине XIX века такое жилье считалось вполне приличным, и за его аренду на все летние месяцы поэт с другом заплатил 100 рублей серебром. В домике четыре жилые комнаты, сени, прихожая и небольшая буфетная. Обстановка - скромная и в точности соответствует той, какая была здесь при жизни поэта.
Кстати, старая мазанка находится недалеко от парка "Цветник" и озера Провал, прославленных Ильфом и Петровым. Так что свой исторический вояж продолжим уже с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым. "В "Цветнике" было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов... В Лермонтовской галерее продавали нарзан", - писали авторы "12 стульев". Сейчас в парке цветов намного больше, он буквально в них утопает. А на входе стоит и наш герой - с чемоданом и шляпой, в которую сердобольные отдыхающие продолжают кидать монетки. Памятник Кисе установили напротив кофейни Гукасова, построенной в стиле модерн. По форме она напоминает прогулочный корабль. В начале XX века заведение славилось своими ванильными булочками. Сейчас здесь также можно перекусить и выпить кофе, а затем отправиться на концерт в удивительной красоты Лермонтовскую галерею, открытую в 1901 году. В 1980-х реставраторы буквально по осколкам стекла восстановили первоначальный облик исторического здания. Сейчас оно принадлежит филармонии.
Конечно, напарнику Кисы тоже установили памятник в Пятигорске - само собой, у загадочного подземного озера Провал глубиной 11 метров и диаметром всего 15 метров. Высокое содержание серы сделало его воды бирюзовыми. Его посещали Пушкин, Лермонтов, Толстой. В 1929 году после выхода знаменитого романа администрация курорта ввела входную плату в тоннель - пример подал предприимчивый Остап Бендер, торговавший здесь самодельными билетами. Сейчас ничего покупать не нужно, вход - бесплатный.
А вот если спросить жителей города Ессентуки, кто из известных личностей ассоциируется с ним, то многие ответят, что это Федор Шаляпин. Прославленный бас выступал на концертных площадках всех курортов Кавминвод, но именно здесь врачи посоветовали ему лечиться. Номер ему заказали в только что отстроенной в стиле фахверк Ново-Казенной гостинице. В одном из своих писем он сообщал адресату: "Кисловодск - очарование, Ессентуки - восторг! Отдыхом я доволен". Сейчас здание принадлежит санаторию "Москва". Оно было восстановлено согласно первоначальному проекту. Удалось сохранить подлинный внешний вид, резные балкончики в номерах, на том же месте остались столовая и бильярдная. Визитной карточкой корпуса является кованая лестница, по которой Шаляпин поднимался к себе в номер. В наши дни остановиться в знаменитой гостинице может любой желающий. Корпус, где обустроено 20 номеров, соединен с основным зданием здравницы и садом, в котором цветет сакура.
Кстати, в Ессентуках находится единственный в стране центр механотерапии, где используют аппараты знаменитого шведского физиотерапевта Густава Цандера. Само здание центра, открытого в 1902 году, является достопримечательностью. Оно напоминает сказочный терем, украшенный тремя башнями с шатровыми куполами и тонкими деревянными шпилями. Особую нарядность ему придают построенные в фахверковом стиле с использованием приемов деревянного русского зодчества стены. Аппараты для центра механотерапии были куплены в 1901 году. Сейчас здесь около 60 тренажеров. Именно на них занимались Василий и Раиса Захаровна - герои фильма "Любовь и голуби".
Имя Шаляпина тесно связано и с Кисловодском. Здесь недалеко от вокзала среди вековых елей и сосен расположен особняк в стиле модерн, 1903 года постройки. На курорте его все знают как дачу Шаляпина - певец снимал ее для своей семьи. Сегодня в усадьбе находится литературно-музыкальный музей, где ежегодно проводятся "Шаляпинские сезоны". Они состоялись и в нынешнем году. На территории музея растет Шаляпинская ель, ставшая лауреатом конкурса "Российское дерево года-2021". Она также включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Ели уже 131 год, она тянется ввысь на 27 метров.
А шесть лет назад в городе открыли музей уроженца этих мест - Александра Солженицына. Родился он в доме дяди, но в 1920 году мать с маленьким Сашей переехала в особняк своей сестры Марии. В 2008-м указом президента России усадьбу признали объектом культурного наследия. Сейчас здесь располагается информационно-культурный центр "Музей А.И. Солженицына".
- На стенах я вижу фотографии бабушки Таисии, дедушки Исая и других родных. Находиться в доме тепло и приятно - это и возвращение к корням, и восстановление памяти, - сказал на открытии центра сын писателя Ермолай Солженицын.
С помощью динамической витрины, информационного стола, видеоэкрана, индивидуального планшета можно послушать записи чтения Солженицыным его произведений, почитать интервью с писателем, увидеть фрагменты документальных и художественных фильмов.
Сейчас в регионе, благодаря в числе прочего государственной программе Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс", активно развивается курортная инфраструктура, особое внимание уделяется качеству обслуживания туристов. Так что комфортный отдых гостям обеспечен, и самые любознательные из них могут посвятить свободное время тому, чтобы раскрыть исторические тайны, которые хранят старинные улочки ставропольских городов.
Увидеть историю Кавминвод в лицах можно, прогулявшись по Каскадной лестнице Железноводска, которая является одной из главных достопримечательностей курортного региона. Первые 250 метров сооружения были построены в 1930-х годах. В 2018-м власти вернулись к идее ее продления. Сегодня протяженность лестницы - 860 метров. Здесь установлен бюст первооткрывателю Кавминвод, "святому доктору" Гаазу, барельефы императора Александра I, подписавшего рескрипт о создании КМВ, генерала Ермолова - "вечного шефа" Терского казачьего войска, построившего Кавказские Минеральные Воды, а также Лермонтова, Пушкина, Толстого. На лестнице располагается бювет-книга с минеральной водой "Ессентуки 4", на его фасаде лазером написаны тексты из лермонтовских произведений и соответствующие рисунки.