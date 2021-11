Появился трейлер "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом

В Сети появился первый трейлер восьмисерийного сериала "Вокруг света за 80 дней" (Around the World in 80 Days) , основанного на одноименном приключенческом романе французского писателя Жюля Верна.

Режиссером проекта стал Стива Бэррон ("Дарреллы"), роль Филеаса Фогга досталась шотландцу Дэвиду Теннанту ("Дес", "Благие знамения", "Постановка"), Паспарту сыграл Ибрагим Кома ("Жюли Леско", "Сан-Тропе", "Непотопляемые"). Журналистом, наперекор историческим реалиям, станет женская фигура Эбигэйл Фикс, (по-видимому, она станет альтер эго детектива мистера Фикса), этот образ воплотит Леони Бенеш ("Белая лента", "Корона", "Вавилон-Берлин").

Трейлер пестрит динамичными сценами, в которых Фогг сотоварищи бороздит разные уголки земного шара, зачастую с угрозой для собственного благополучия. Кроме того, в исполнении Теннанта Фогг приобрел комические черты, которые явно выгодно оттеняют повествование. Ну а мчаться наперегонки со временем воплотителю роли Десятого Доктора явно не впервой.

Первый эпизод сериала выйдет 2 января 2022 года