Камеры в Москве: какие нарушения они фиксируют, где их больше всего

В Москве находится почти пять тысяч дорожных камер. 2ГИС выяснил, в каких районах их больше всего, какие именно нарушения они фиксируют.

Оказывается, что больше всего камер сосредоточено в Тверском, Таганском и Пресненском районах - 154, 115 и 105 соответственно.

В Тверском районе камер, фиксирующих нарушения правил парковки, в три раза больше, чем камер контроля скорости (86 против 25). Камер на парковку в Тверском больше, чем в любом другом районе Москвы. В Таганском их количество одинаково: 35 - на парковку и столько же на скорость.

При этом в Таганском самое большое в Москве количество муляжей (9) и камер на светофор (21). В Пресненском больше камер на скорость (48), парковку контролируют 33 устройства, проезд перекрестка и светофора - 14.

В десятку районов Москвы с наибольшим количеством камер также входят Раменки (99), Даниловский (91), Дорогомилово (81), Можайский (77), Хамовники (76), Митино (75) и Сосенское (72). Во всех из них самый распространенный тип камер - на скорость.

И в целом в Москве они встречаются чаще всего. На такие камеры в столице приходится 60% всех устройств видеофиксации. На камеры парковки - 15%. 10% камер фиксируют правильность проезда перекрестка и светофора, 5% - соблюдение разметки, 4% - нарушения, связанные с выездом на выделенную для общественного транспорта полосу. При этом более 6% камер на дорогах Москвы - это муляжи.