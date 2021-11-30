В центре Пскова нашли тысячелетний очаг с обломками древних дисков

Псковские археологи обнаружили в центре города очаг, который датируется XI-XII столетиями. Сразу после этого раскопки были спешно завершены.

Как сообщает Археологический центр Псковской области, находка сделана на улице Леона Поземского, это самый центр областного центра. Раскопки здесь ведутся уже несколько сезонов. Ранее историки находили здесь, под толщей земли фишки для средневекового казино, грузило в форме iPhone, жилой дом и даже участок дороги, который связывал Ивангород с Нарвой.

В этот раз историки нашли не просто очаг. Внутри него оказались обломки глиняных дисков. Их использовали для ткацкого станка. По оценкам археологов, они могут оказаться значительно древнее очага. Кто и зачем их бросил в очаг - загадка.

На следующий день после обнаружения находки, раскопки пришлось резко прекратить. На Псковскую область обрушился снегопад. Из-за этого проводить дальнейшие работы на участке невозможно, шанс на разгадку тайн тысячелетнего очага появится только в следующем сезоне, который начнется весной.