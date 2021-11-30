СМИ: Александр Градский женился за месяц до смерти

Александр Градский женился до месяц до своей скоропостижной кончины, рассказал источник, близкий к семье знаменитого артиста.

"Таким образом слухи о том, что умерший на 73-м году жизни артист оставил свою возлюбленную Марину Коташенко без наследства, лишены оснований", - отмечает MK.RU.

Супругой Градского стала модель и актриса Марина Коташенко, бывшая спутницей его жизни в течение 17 лет. У них двое детей.

Градский, переболевший минувшей осенью коронавирусом, скончался в ночь на воскресенье в одной из столичных больниц в возрасте 72 лет от ишемического инсульта. Прощание с артистом пройдёт 1 декабря в театре "Градский Холл", похороны - на Ваганьковском кладбище. Будущее текущего сезона "Голос", где Градский был наставником, пока остаётся неизвестным.