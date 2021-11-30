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30.11.2021 08:29
Рубрика: Легковые авто

Xiaomi построит завод на 300 тысяч электромобилей в год

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Один из лидеров в производстве потребительской электроники - китайская компания Xiaomi - построит под Пекином завод по выпуску электромобилей собственной марки производительностью 300 тысяч машин в год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на департамент экономического развития города.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В комплексе с заводом возведут инженерно-исследовательский центр и административный корпус автомобильного дивизиона Xiaomi.

В начале 2020 года компания Xiaomi официально заявила о планах выхода на рынок электромобилей и беспилотного автотранспорта, в марте компания объявила, что направит на реализацию планов 10 миллиардов долларов (730 миллиардов рублей) на следующие десять лет, а в августе завершила процедуру регистрации юридического лица автомобильного подразделения.

Серийное производство электромобилей Xiaomi стартует в 2024 году.