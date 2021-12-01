Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков

На прошлой неделе суд в Москве вынес приговор троим блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве.

Группа "шутников" угнала такси, чтобы сделать об этом видеосюжет. Теперь все трое участников "розыгрыша" отправятся на 3,5 года в колонию. Фото: МВД РФ

Молодые люди - Хасанов, Думшебай и Тусупов - признаны виновными по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Это серьезное преступление - "угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Теперь троица ближайшие три с половиной года проведет в колонии общего режима. Молодых людей взяли под стражу прямо в зале суда.

Кто бы из них мог представить, что веселая (на блогерский взгляд) шутка завершится реальным сроком лишения свободы.

Все началось с того, что блогер Рамир Хасанов вместе с двумя друзьями снимали сюжет в одном из торговых центров в Пресненском районе Москвы. Компания после шопинга вызвала такси бизнес-класса. Поскольку речь об элитном классе машин, то водитель вышел из авто, чтобы открыть пассажирам дверь. Шутники буквально запрыгнули в машину и уехали. Через несколько минут, правда, они вернулись и заявили, что пошутили. Вот только водитель оказался человеком без чувства юмора в понимании молодых людей. Им было безумно смешно, а вот водителю, который нелегким трудом зарабатывает на жизнь, смешно не было. Тем более что машина элитного класса стоила такие деньги, которые бы он, в случае чего, не смог бы оплатить. Поэтому водитель и вызвал полицию. Ролик о том, как блогеров берут под стражу в зале суда, успеха у "коллег по цеху" не имел.

У общества стало кончаться терпение на выходки отдельных граждан. Неумные молодые люди не могут ничего придумать, кроме скандала, чтобы привлечь внимание к своей персоне

Очень похоже, что у общества стало кончаться терпение на выходки отдельных граждан, которые снимают хамские сюжеты ради сбора лайков в Сети. Неумные молодые люди не могут ничего придумать, кроме скандала, чтобы привлечь внимание к своей персоне. И если поначалу такие ролики вызывали просто возмущение общества, теперь за это стали предъявлять уголовные статьи и отправлять шутников в суд.

Хайп для них - превыше всего. Что же такое хайп? Скандалы, безобразное поведение на публике - сегодня это чуть ли не норма для граждан, называющих себя блогерами. Они выкладывают такие ролики в Сеть, чтобы получить больше комментариев и увеличить свою популярность. Хайп сегодня стал социальным явлением, который пытаются понять социологи, психологи, блогеры. Пока главное объяснение - попытки стать известным и заработать деньги.

Так блогер из Таджикистана Руслан Бобиев прославился в одночасье. Молодой человек выложил в "Инстаграм" фото, на котором он имитирует оральный секс с его девушкой, одетой в куртку с надписью "полиция". И все это - на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. "Трудовой кодекс - не Уголовный, можно и нарушить", - подписал пост блогер. Фото вызвало очень серьезный скандал, и вскоре были удалены не только эти снимки, но и аккаунт Бобиева полностью.

Но молодых "шутников" быстро задержали. 29 октября Анастасии и Руслану зачитали приговор. Бобиева и Чистову отправили в колонию на десять месяцев. А молодой человек после отбытия срока еще долго к нам не приедет.

Недавно в Чите подростка, который прикурил от свечи в кафедральном соборе, приговорили к обязательным работам.

Но и без колючей проволоки за ролики блогеры стали отвечать - начали работать штрафы за хайп. Тот же Административный кодекс предусматривает наказание за публичное оскорбление, унижение чести и достоинства человека. Штраф для физических лиц 3000 - 5000 рублей, для должностных лиц - 13-50 тысяч рублей. А юридическое лицо может быть оштрафовано на полмиллиона рублей. Уголовный кодекс РФ предусматривает еще более жесткое наказание за публичную клевету в Сети: штраф до 5 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов.

Скоро нас ждет еще один подобный процесс - на днях полиция задержала еще одного блогера. Он справил нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово в Москве и разместил такое видео в интернете. Его взяли, как говорится, по горячим следам. Задержанным оказался молодой человек 2002 года рождения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".

Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.