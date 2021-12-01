Kia подтвердила название Carens для 7-местного кроссовера на базе Seltos

Компания Kia готовится к премьере новой модели: семейного кроссовера, скроенного на платформе Seltos.

Предполагалось, что для автомобиля возродят имя Carens, и предположения официально подтверждены автопроизводителем, который опубликовал несколько новых тизеров.

На одном из них демонстрируется силуэт новинки: Carens кажется длиннее Kia Seltos. Для установки третьего ряда сидений прибегли к увеличению колёсной базы, величина которой, скорее всего, выросла на 150 мм - как в случае с Creta Grand для Мексики.

Дизайне передней части Kia Carens не будет повторять Seltos: кроссовер, по крайней мере, получит фары с другим рисунком дневных ходовых огней. В связи с увеличением заднего свеса Carens имеет другое оформление кормовой части: на тизере показали часть правого фонаря и поперечину, которая проходит через всю ширину пятой двери.

"Мы действительно очень рады представить четвёртую модель для индийского рынка - Kia Carens. Это предложение - премиальный и комфортабельный семейный универсал с трёхрядной конфигурацией салона и функциями, идеально соответствующими городскому ритму и образу жизни. Мы уверены, что Kia Carens - опасный игрок, и всё идёт к тому, что он встряхнёт несколько сегментов", - заявил глава Kia India Та Чжин Парк.

Ранее в Сеть просочилось фото салона новинки, на котором видны часть торпедо, мультимедиа, приборная панель и рулевое колесо.

Премьера нового Kia Carens состоится 16 декабря 2021 года, продажи стартуют в следующем году. В конкуренты кроссоверу прочат Hyundai Alcazar, Mahindra XUV700, Tata Safari.

Фото: Пресс-служба Kia.