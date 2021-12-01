Когда появится вакцина от COVID-19 в виде ряженки

- Мы знаем, что учеными петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров Минобороны России успешно ведутся доклинические испытания новой (пробиотической), так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом, - заявил Госсекретарь. - Предварительно с этими исследованиями уже ознакомлены белорусские специалисты. Мы видели бы возможным придание такой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета.

Что это будет за чудо-вакцина? Каким видят питерские разработчики сотрудничество с белорусской стороной? За ответами корреспондент "СОЮЗа" отправилась в Институт экспериментальной медицины (ФГБНУ ИЭМ).

- Я получил приглашение принять в декабре участие в ежегодных "Жебраковских чтениях" в Беларуси. Буду рассказывать белорусским коллегам о создании вакцины, - поделился новостью Александр Суворов, один из разработчиков вакцины, член-корреспондент РАН, заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ.

Вакцина напоминает ряженку - и по цвету, и по вкусу. Впрочем, ее можно сделать более похожей на кефир или йогурт. Делают "ряженку" в двух вариантах - на основе коровьего молока и молока соевого. Чтобы и вегетарианцы могли "пить прививку".

Желающему привиться нужно выпить два стакана по 200 граммов, причем не одномоментно

Желающему привиться нужно выпить два стакана по 200 граммов, причем не одномоментно. Первый стакан делится на три части, каждая из которых выпивается через день. Затем следует перерыв на три недели. Второй стакан выпивается таким же образом.

Как работает вакцина-ряженка?

Для того чтобы ряженка превратилась в чудодейственное лекарство, участок вирусного генома "встраивается" в геном полезной для организма бактерии. На ее поверхности начинает вырабатываться белок вируса. Именно он распознается иммунной системой как чужеродный, плохой, и на него организм начинает активно вырабатывать антитела.

- Мы не берем участок настоящего вируса, а используем искусственно синтезированный кусочек его генома. Этого вполне хватает для иммунного ответа. Причем иммунный ответ начинается практически сразу: в слизистой оболочке рта и кишечника находится большое количество клеток, которые отвечают за распознавание чужеродного материала. А наша бактерия его как раз и содержит, - поясняют ученые.

Вакцины в виде ряженки для ИЭМ не новинка. Здесь уже созданы вакцинные лекарства против гриппа, пневмококка, стрептококка - также на основе пробиотических бактерий. Они успешно испытаны на лабораторных животных. У вакцины-ряженки немало достоинств. Это не укол, когда вещество попадает сразу в кровь, это "еда", которая оказывается в желудке, что гарантирует мягкое воздействие на организм человека.

Вакцина не нуждается в особых условиях хранения, для этого вполне достаточно холодильника. Вакцину легко "масштабировать" на простых производствах: нужны лишь условия для ферментации молочнокислых бактерий, то есть температура в районе 37 градусов тепла.

А если заряженные вирусом бактерии "подсушить", можно сделать вакцину в виде капсул, что дает дополнительные преимущества по ее перевозке и хранению.

...Первыми "выпили" ряженку от COVID-19 институтские лабораторные мыши. Уже доказано, что вреда она им не нанесла, а вот выработка антител идет хорошо. Сейчас проводятся испытания на хомяках, но уже в другом учреждении, имеющем разрешение на работу с живым возбудителем болезни - вирусом COVID-19. Почему выбрали хомяков? Потому что они легко заболевают коронавирусом. Хомякам дают вакцину, выжидают время для выработки должного иммунного ответа, после чего заражают настоящим коронавирусом и смотрят, заболеет - не заболеет. Если заболеет, то насколько серьезно.

До конца года доклинические испытания "жидкой вакцины" должны быть завершены. Результаты (с учетом их тщательной обработки) будут доступны в феврале. Далее на основе полученной информации необходимо подготовить документы в Минздрав России. Если там будет получено одобрение, ученые приступят к клиническим испытаниям на добровольцах.

Когда можно будет говорить о вакцине как о готовом продукте - пока неизвестно. Возможно, к концу 2022 года.

Участие в этом проекте белорусских ученых принесло бы огромную пользу

Разработчики признаются, что многое зависит от финансирования. Они были приятно удивлены, когда из выступления на Госсовете Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева узнали о новых возможностях финансирования проекта. Они также рассказали "СОЮЗу", что участие в проекте белорусской стороны, например, в клинических испытаниях, принесло бы огромную пользу. Можно было бы проводить испытания сразу в двух точках - в России и Беларуси.

Некоторые сотрудники ИЭМ уже выпили ряженку по собственному почину. Результаты обнадеживают: никаких побочных эффектов не наблюдается.

дословно

Александр Дмитриев, директор ФГБНУ ИЭМ, профессор РАН:

- Представляется целесообразным создание инициативных рабочих групп с обеих сторон - российской и белорусской. Они должны обсудить многочисленные нюансы предстоящей совместной деятельности, составить план действий. Надеемся, что сотрудничество окажется продуктивным. Предпосылки к этому уже есть.