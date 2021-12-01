Махершала Али рассказал, как он относится к Блэйду Уэсли Снайпса

О том, что роль Блэйда в киновселенной Marvel исполнит Махершала Али, впервые было объявлено в 2019 году.

С тех пор о проекте не сообщалось почти никаких новых подробностей.

Напомнить о ленте про истребителя вампиров решил сам Али, рассказав о своем отношении к персонажу в исполнении Уэсли Снайпса, который, можно сказать, стоял у истоков популярности жанра кинокомиксов.

"Знаете, я хочу заслужить это. В предвкушении я волнуюсь по поводу того, что принадлежит мистеру Снайпсу. Поэтому, занимая его место, я просто работаю, чтобы заслужить свое место в этом, и я очень рад приступить к работе", - цитирует слова Махершалы ScreenRant.

Двукратный лауреат премии Оскар уже дебютировал в MCU во второй сцене после титров "Вечных", пока только, правда, произнеся одну реплику за кадром. Кроме того, в сериале Netflix "Люк Кейдж", статус которого для мира марвеловской супергероики до сих пор неясен, Али сыграл Корнелла "Щитомордника" Стоукcа - главного антагониста первого сезона.

Учитывая, какой супергеройский капустник из-за разлома мультивселенной намечается в ленте "Человек-паук: Нет пути домой", не исключено, что и Уэсли Снайпс в том или ином виде может появиться в какой-то из франшиз Marvel.

Когда выйдет новый "Блэйд", на фоне периодических волн переносов премьер, пока тоже неизвестно. Режиссером на данный момент значится Бассам Тарик.