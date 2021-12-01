Почему в смоленской деревне второй год нет газа в новых трубах

Пожилые жители деревни Стригино Починковского района зиме не рады: в домах холодно, а греться комнатными обогревателями более чем накладно. Формально улица газифицирована: трубопровод есть, котлы и счетчики в домах - тоже. Часто бывает, что на бумаге все гладко, а на деле - объект построен абы как. Здесь все наоборот: претензий к трубопроводу у газовиков нет, но ввести его в строй не могут, так как подрядчик небрежно отнесся к оформлению документов.

Отложили на потом

Саму деревню подключили к газу еще 30 лет назад. Но тогда цивилизация коснулась лишь наиболее развитой части поселения - где находятся многоквартирные дома, социальные объекты, здание администрации. Старые частные дома за речкой отложили на потом. Проект для улицы подготовили, денег на реализацию не хватало, и вопрос как будто сняли с повестки.

В 2019 году у селян появилась надежда. Заречную часть Стригина включили в областную программу газификации. Был заказан новый проект. На работы выделили почти четыре миллиона рублей (в том числе 3,1 - из федерального бюджета). Помимо затрат на прокладку труб по улице (190 тысяч), местная администрация выделила еще 154 тысячи на подводку газопровода низкого давления к домам жителей. Часть людей живет здесь постоянно, часть - работает в городе и приезжает на выходные или летом. Дачники тоже хотели провести к себе газ.

Сильнее всего ждали газа пожилые люди. Хоть на старости лет не мучиться с дровами! Вера Павлова и Нина Хрущева радовались, глядя, как рабочие споро прокладывают трубы. Сдали деньги на индивидуальные проекты, на внутридомовое оборудование. Котлы, газоанализаторы и счетчики им установили тоже без проволочек. Для каждого домовладения это обошлось примерно в 100 тысяч рублей.

Предъявите удостоверение

Прошлым летом все приготовления закончились. Газ не дали. Его не было всю прошлую зиму, нет и сейчас.

- А топить-то уже нечем. Печку разобрали, чтобы было где установить газовый котел. Она так стояла, что никак было не развернуться, - рассказала дочь Веры Павловой, Светлана. - Газовое оборудование поставили в девяти домах, там трубы уже внутрь заведены. И только в трех остались печи. Еще с десяток хозяев ждут, когда наша эпопея завершится, чтобы тоже заказать проект газификации. Маме мы поставили электрокотел. Зимой в комнате 16-17 градусов. Более мощное оборудование там не поставишь: сеть не выдержит. Дровяную печку если опять складывать - это надо газовое оборудование снимать. Да и маме тяжело, она передвигается с ходунками... Другая бабушка включает для обогрева газовую плитку на маленький огонь. Ну это тоже такой вариант... опасный. В любой момент задует пламя, ночью, например, - и все, нет человека.

В доме у Нины Владимировны зимой десять градусов. Соседи используют обогреватели. За электроэнергию люди отдают около 7,5 тысячи рублей в месяц.

Прошлой осенью Светлана стала писать во все инстанции. С подачи Общероссийского народного фронта ситуация получила широкий резонанс.

Трубопровод не принят в эксплуатацию из-за возражений Ростехнадзора. Ведомство указывает на то, что подрядная организация использовала оборудование и технологии, не аттестованные в Национальном агентстве контроля сварки, а у рабочих было просрочено удостоверение.

Как объяснила "РГ" глава Ленинского сельского поселения Оксана Летова, срок аттестации у сварщиков истек в июле, вновь прошли ее они в ноябре, а в августе как раз работали в Стригине.

- Вряд ли они на этот период разучились варить, но не в том дело. Для ведения строительного контроля мы наняли Рославльский филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск". Потому что в сельской администрации, конечно, нет таких специалистов, которые знали бы все тонкости, - сообщила Летова. - И пока стройка шла, вопросов к подрядчику не было. Тогда следовало документы у сварщиков спрашивать, правильно? Требовать, чтобы они прошли аттестацию, приостанавливать работы... Договор с подрядчиком действовал до июня 2020 года - было время на исправления! Но в журнале по производству работ - никаких замечаний. Поэтому мы все спокойно оплатили.

Мирные переговоры

После того как Ростехнадзор указал на нарушения, сотрудники "Газпрома" вскрыли и лабораторно исследовали часть сварных швов, дважды провели опрессовку системы - претензий к качеству нет. Но контролирующий орган это не убедило. По документам стыки сварены неаттестованными рабочими на непроверенном оборудовании... По поводу этой коллизии уже прошло не одно совещание - и в сельской администрации, и в районной, и в областной. Прошло не одно обследование объекта, в том числе Ростехнадзором. Акт не подписан.

- Будем вскрывать и переваривать 33 стыка. Документы подрядной организации уже проверены, осталось дождаться, когда она аттестует сварочное оборудование (или возьмет в аренду аппарат, на который есть необходимое свидетельство). Строительный контроль будет вести структура "Газпрома". Надеемся, что до конца года все-таки вопрос будет закрыт и акт приемки нам подпишут, - подчеркнула Оксана Летова. - Исковое заявление в отношении контролирующей организации и подрядчика (Рославльского филиала "Газпрома" и ООО "Сикам". - Прим. ред.) мы подали в арбитраж. Когда работа будет сделана - отзовем...

Прямая речь

Николай Яров, член штаба ОНФ в Смоленской области:

- Прокладка сетей газоснабжения в Стригине оплачена за счет федеральных и региональных средств. Жители получили техусловия, оплатили работы по подключению к газовой трубе, которая до сих пор не принята в эксплуатацию, и второй год подряд вынуждены выживать без отопления, поверив обещаниям чиновников. Линия электроснабжения в селе слабая, и, когда включается отопительное оборудование, напряжение садится по всей деревне. Это мало того что неудобно, так еще и опасно, если учитывать изношенность проводки... Только безучастные люди, сидя в теплых кабинетах, могут так затягивать решение вопроса с вводом газопровода в строй. Мы обратились к губернатору Смоленской области, призываем исполнительную власть и структуры, которые завязаны в этом конфликте, как можно скорее сдвинуть дело с мертвой точки и выполнить обязательства перед жителями. Если Ростехнадзор устроит вариант с перевариванием швов на газопроводе, то нужно выделить на это средства и провести работы. А потом в суде разбираться, почему филиал "Газпрома", который получил за стройконтроль 80 тысяч рублей, не заметил, что у подрядчика непорядок с документами. Можно сослаться на 131-й ФЗ и сказать, что все это в компетенции местного самоуправления и областная власть ни при чем. Но в социально значимых ситуациях она, на наш взгляд, безусловно, должна помогать.

Кстати

После обращения селян весной 2021 года на Прямую линию президента в Стригине побывала проверка. Прокуратура установила, что заказчик (администрация Ленинского сельского поселения) недостаточно тщательно контролировал ход работ по прокладке трубопровода. Нарушение требований привело к отказу в приемке сети газораспределения. В мае в Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности неустановленных должностных лиц из сельской администрации. Предстоит дать оценку деятельности всех структур, которые были задействованы в прокладке газопровода.