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02.12.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

Навальный выплатил 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

Текст: Иван Егоров
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Блогер Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. "Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

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20 февраля 2021 года суд признал блогера Алексея Навального виновным в клевете и приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Кроме того, по совокупности - из-за неснятой судимости по делу "Ив Роше" - ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в июне 2020 года Навальный назвал ветерана ВОВ Игната Артеменко, а вместе с ним и других лиц, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию, "холуями" и "предателями". Этот процесс мог бы закончиться не начавшись, если бы блогер просто попросил бы прощения у седовласого ветерана. Но он не стал этого делать, более того, продолжал оскорблять в суде как самого Артеменко, так и его родственников. Например, он назвал убеленного сединами ветерана "куклой с медалями", а его внука "торговцем дедом".

В завершении процесса блогер вообще перешел на личности судьи и прокурора. После чего суд постановил направить копии материалов дела в Следственный комитет РФ для проведения проверки по фактам оскорбления в ходе судебных заседаний судьи, прокурора и потерпевшего.

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