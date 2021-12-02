При нарастании миграционных вызовов в мире будет увеличиваться их значение и для РФ

Пандемия COVID-19, разом охватившая весь мир и ввергнувшая международное сообщество в психологический шок, на время отодвинула на второй план внимание к целому ряду острых проблем, которые уже плотно вошли в нашу жизнь и которые требуют повышенного внимания и обдуманных политических решений. Одной из таких проблем современной международной повестки, без сомнений, является проблема миграций.

Игорь Иванов: Миграционные вызовы в мире будут нарастать и их значение для России так или иначе будет увеличиваться. Фото: REUTERS

Недавний острый миграционный кризис на границе Беларуси и Европейского Союза в очередной раз напомнил всем нам, что проблема миграций никуда не делась. Если отбросить в сторону политические игры и пропагандистские спекуляции, то мы получили еще один пример того, как в общем-то незначительный по масштабам миграционный инцидент может быстро перерасти в крупную международную проблему.

В Европе сразу же вспомнили драматические события 2015 - 2016 годов, когда мощная волна беженцев и вынужденных переселенцев прокатилась по территории стран ЕС, меняя политический ландшафт, испытывая на прочность государственные институты и поднимая на поверхность общественного сознания самые темные инстинкты и предрассудки. Европа попыталась откупиться от Турции и на время снизила остроту миграционных потоков, но они никуда не делись и не денутся. Разными путями, по земле и морю, рискуя жизнью, беженцы из Ирака, Ирана, Судана, Эфиопии, Ливии и других стран в поисках лучшей доли направляются в Европу и другие развитые страны.

А на горизонте все более явно вырисовывается новая волна беженцев и мигрантов из Афганистана, где экономическая ситуация ухудшается буквально с каждым месяцем. Масштабы миграционных проблем нарастают в Южной Азии и в странах Сахеля. Только за последние три года количество беженцев, добравшихся до берегов Франции и Великобритании, увеличилось почти в 25 раз. За последние месяцы более 15 тысяч человек пытались незаконно пересечь пролив Ла-Манш. И таких примеров можно приводить до нескончаемости.

Помимо острых региональных и внутренних гражданских конфликтов, традиционно выступавших катализаторами международных потоков беженцев и мигрантов, сегодня массовые перемещения населения все чаще провоцируются уже ощущающимися изменениями климата, меняющими привычный уклад жизни и заставляющими людей покидать привычные для них места проживания. В наш обиход уже прочно вошло понятие "климатических миграций", и есть основания полагать, что именно такие миграции станут самым важным фактором, меняющим демографическую карту мира на протяжении ближайших десятилетий.

С другой стороны, нельзя забывать и о том, что сами страны глобального Севера остро нуждаются в импорте трудовых мигрантов. Ускоряющееся старение развитых обществ, низкий, а то и вообще отрицательный прирост населения, сдвиги в профессиональных предпочтениях молодежи - все это ведет к растущему дефициту рабочей силы и создает устойчивый спрос на международные трудовые миграции. Высокий прожиточный минимум и щедрые социальные льготы в большинстве государств Севера привлекают выходцев из слаборазвитых стран, готовых рисковать даже своей жизнью ради перспективы оказаться на земле обетованной. Поэтому можно с уверенностью предсказать: человечество находится не в конце, а только в самом начале начинающегося миграционного взрыва, истинные масштабы которого нам всем еще предстоит осознать.

Проблема миграций в полной мере актуальна и для России. К сожалению, на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на 700 тыс. человек, а в 2021 году сокращение может приблизиться к миллиону. Таких потерь наша страна в мирное время не несла никогда. Несмотря на масштабные и последовательные усилия российского руководства по стимулированию рождаемости и сокращению смертности, нам вряд ли удастся выбраться из глубокой "демографической ямы" в обозримом будущем.

Как в этих условиях реализовывать президентские программы по социально-экономическому развитию страны или масштабному освоению регионов Сибири и Дальнего Востока? Вся многовековая история нашей страны говорит о том, что любые успехи в социально-экономической модернизации неразрывно связаны с усилением миграционных потоков в Россию, процветание нашей страны было возможно лишь в условиях ее открытости внешнему миру. Миграции неизменно обогащали нашу страну, вносили неоценимый вклад не только в российскую экономику, но и в культуру, науку и искусство. Поэтому вопросы управления миграциями не могут быть предметом конъюнктурных политических игр, а должны быть неотъемлемой частью долгосрочной стратегии государственного строительства и планов национального развития.

В начале 2000-х годов в России был принят целый ряд важных решений, открывавших возможности для системного управления миграционными потоками. Создание самостоятельной Федеральной миграционной службы позволило приступить к разработке и реализации комплексных мер по планированию долгосрочной миграционной стратегии страны. Началась систематическая работа в области демографического прогнозирования, оценки перспективных потребностей отдельных секторов экономики и регионов в импорте рабочей силы, анализа меняющейся структуры миграционных потоков ... Особенно важным, как представляется, в этих решениях было внимание, уделяемое вопросам адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее общество.

Человечество находится не в конце, а только в самом начале миграционного взрыва, истинные масштабы которого нам всем еще предстоит осознать

К сожалению, этот эксперимент был резко прерван ликвидацией ФМС и возвращением большинства ее функций в лоно министерства внутренних дел. Надо понимать, что в данном конкретном случае от перестановки мест слагаемых сумма меняется, причем меняется кардинально. МВД решает свои очень важные задачи, в первую очередь связанные с обеспечением общественного правопорядка. В эти задачи хорошо вписываются такие вопросы миграционной политики, как соблюдение визового режима, эффективность паспортного контроля, выдача патентов на работу и другие, преимущественно административные измерения регулирования международных миграций.

А вот социально-культурные, просветительско-информационные, образовательные и иные аспекты управления миграциями в сложившийся мандат МВД вписать значительно труднее. Для успешной работы на этих направлениях необходим высокий уровень координации работы правительства, законодателей, местных региональных властей, частного бизнеса, всех тех, кто выступает "потребителем" миграционных потоков. Необходимо взаимодействие власти с институтами гражданского общества, в том числе и правозащитными организациями, непосредственно работающими с мигрантами. Требуются постоянные контакты с лидерами соответствующих диаспор, со средствами массовой информации, освещающими миграционные проблемы в России. Нельзя обойтись без самого активного взаимодействия со структурами в системе образования - от начальных школ до университетов. Крайне важно, чтобы работа велась не только с мигрантами как таковыми, но и с обществом, в которое эти мигранты вливаются.

Очевидно, что взваливать всю эту работу на плечи и без того перегруженного МВД было бы неправильным. Более логичным решением стало бы воссоздание самостоятельной миграционной службы и наделение ее соответствующими полномочиями. Такие службы существуют в подавляющем большинстве государств, сталкивающихся с проблемами миграций. С учетом реалий, связанных с продолжающейся пандемией коронавируса, а также с меняющейся геополитической обстановкой на российских границах, нужно разработать и принять обновленную долгосрочную стратегию в области миграций, учитывающую все связанные с этой проблемой факторы: политические, экономические, демографические, национальные, культурные.

Такие принципиальные решения нельзя откладывать до лучших времен, поскольку "лучшие времена" сами по себе не настанут. Миграционные вызовы в мире будут нарастать, и их значение для России так или иначе будет увеличиваться. Пока еще у нас есть время на то, чтобы свести к минимуму негативные последствия новой миграционной волны для нашей страны и превратить эту волну в важный фактор национального развития. Но времени на принятие стратегических решений остается все меньше.