Сагу о временах Бориса Годунова "Смута" покажут в интернете и на Первом канале

Презентацию нового сезона мультимедийная платформа Okko провела не просто в онлайн-формате, но с применениями технологий дополненной реальности. Мероприятие прошло широко и стало в определенном плане историческим, потому что Okko исполняется 10 лет и в самом начале авторы презентации отследили вехи той эпохи, когда в нашей стране начали развиваться видеосервисы.

Многие факты сейчас кажутся неправдоподобными. Вторая сторона - почему событие стало необычным - присутствие высоких гостей, а теперь уже и партнеров - всего несколько лет назад казалось, что они даже не смотрят в сторону видеосервисов. Так, на презентации сезона, сочетающей передовые визуальные технологии и громкие новости, были Константин Эрнст, Александр Роднянский, Рубен Дишдинян, Юлиана Слащева, а также Надежда Михалкова, Петр Ануров, Данила Шарапов, Наринэ Абгарян, Федор Емельяненко и другие.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев и Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявили о стратегическом партнерстве. Напомним, что ранее "РГ" писала о том, что продолжение культового ретро-детектива Первого канала "Мосгаз" и первый совместный проект "Собор" уже доступны на сервисе.

Также было проанонсировано продолжение сериала Первого канала "Кастинг", который будет эксклюзивно показан на Okko до телепремьеры, масштабная историческая многосерийная сага о временах Бориса Годунова "Смута" и детектив о программе защиты свидетелей "Лица не раскрывать".

Юлиана Слащева на презентации проанонсировала новые проекты "Союзмультфильма" и мультимедийной платформы: анимационная вселенная в жанре фэнтези "Лудлвиль"; мультсериал "Умка", вдохновленный советским мультфильмом; анимационный сериал "Ну, погоди!"; первый полнометражный фильм в новой истории "Союзмультфильма" - "Суворов: Великое путешествие" (о нем неоднократно писала "РГ"), а также мультсериал "Тайны медовой долины" и мультфильм "Золотой улей".

Okko анонсировал ряд собственных оригинальных сериалов, таких как "Откройте, полиция!" с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Сервис также раскрыл подробности триллера "Кунгур", созданного совместно с продюсерской компанией Рубена Дишдишяна и Александра Липского "Лампа", дебютного сериала Надежды Михалковой "Номинация", снятого в партнерстве с компанией Данилы Шарапова и Петра Анурова "Медиаслово", нового сезона хита "Чикатило" и детективного триллера "Оффлайн" с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым и Полиной Максимовой в главных ролях. Okko также в ближайшее время эксклюзивно покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой "Предпоследняя инстанция", долгожданную экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян "Манюня" - и инфернальную комедию о буднях провинциальных полицейских "Экипаж 314". О некоторых из этих проектов, таких, например, как "Номинация" и "Манюня", "РГ" уже рассказывала читателям.

Okko запустит и отдельную линейку оригинального документального контента, созданного в партнерстве с крупнейшими студиями документального кино. Фильмы будут посвящены важным историческим событиям ("Афганский синдром", "МММавроди"), ключевым феноменам современности, таким как гендерное равенство, табу и дейтинговые приложения ("Маша, давай", "8 женщин"), а также научной тематике ("Границы познания", "Челлендж Лаб"). Первым фильмом станет "Лида" - созданная в сотрудничестве с киностудией имени Максима Горького картина-портрет о Лиде Мониава, учредительнице фонда "Дом с маяком". Премьера фильма состоится на сервисе уже в декабре.

Okko также стал первым онлайн-кинотеатром, объединившим киноконтент и спортивные трансляции в одной подписке. Сервис купил права на эксклюзивный показ Кубка Европы по баскетболу и Евролиги, добавив новое направление к футболу, MMA и теннису.

Крупнейшее индустриальное издание "Бюллетень кинопрокатчика" в своей прямой трансляции с мероприятия отметило важный момент по статистике просмотров. Приведем цитату: "Okko назвал количество просмотров эксклюзивных проектов: "Чикатило" собрал более 15 млн просмотров на сервисе, "Выжившие" - более 6 млн, а "Простоквашино" - 4 млн".

Кроме того, "БК" отдельно выделил значительные цитаты. Сошлемся на выбор коллег и мы. Вот эти слова.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст:

"Главное заблуждение, что платформы - это площадка для производства проектов в стиле HBO. Сериалы - это сейчас важнейшая форма высказывания и важнейшая зона производства".

Продюсер Александр Роднянский:

"Сейчас начинается эпоха сериалов. Для нас большая честь сотрудничать с Okko над линейкой сериалов разных жанров... Новые проекты должны представить российскую реальность не только отечественному зрителю, но и зарубежному..."