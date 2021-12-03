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03.12.2021 01:27
Рубрика: Общество

Людям с ВИЧ необходимо привиться от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В Москве прививки от новой коронавирусной инфекции получили более половины людей с диагнозом "ВИЧ-инфекция". Во многих регионах ситуация хуже. Необходимо продолжать мотивировать ВИЧ-положительных пациентов привиться, поскольку у них слишком высок риск тяжелого течения COVID-19. Об этом шла речь на форуме "Здравоохранение в России - 2021", прошедшего накануне в Москве.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Главная причина недостаточного уровня вакцинации среди людей с ВИЧ - тиражирование медицинских мифов, а также "вакцинное диссидентство", основанное на постоянно тиражируемых слухах, что компоненты вакцины и последствия прививки недостаточно изучены", - отметил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Однако, как замечает медик, еще в 2020 году были понятны характеристики вакцины "Спутник V" - ее высокая безопасность и эффективность. А сегодня в мире сделано уже более 150 миллионов доз "Спутника", проведены независимые исследования в разных странах (Сан-Марино, Венгрия, Аргентина, ОАЭ), подтвердившие выводы российских ученых. "Поэтому сейчас высказывать какие-либо сомнения или испытывать страхи - как минимум безответственно", - считает Мазус.

В пользу вакцинации, в том числе и для людей с ВИЧ, высказался глава благотворительного фонда помощи людям с ВИЧ "Шаги" Игорь Пчелин.

Он сам уже много лет живет с ВИЧ, принимает антиретровирусную терапию, открыто говорит об этом и много делает для того, чтобы убедить других ВИЧ-положительных людей не отказываться от лечения. На форуме Пчелин заявил, что для этой когорты пациентов вакцинация критично важна - особенно при иммунодефиците. "Не для того я собирал каждую иммунную клетку, принимая терапию, чтобы по глупости погибнуть от коронавирусной инфекции. Призываю не только врачей, но, в первую очередь, некоммерческие общественные и пациентские организации убеждать людей с ВИЧ к вакцинации. Это сейчас максимально приоритетная задача для нас", - сказал Пчелин.

Алексей Мазус также подробно рассказал, какова на сегодняшний день в России смертность от ВИЧ/СПИД: накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Сети появились данные о 35 тысячах ежегодно умирающих от этой инфекции. По мнению Мазуса, такая оценка - принципиально ошибочна.

Фото: iStock
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"Официальные показатели смертности формируются в рамках утвержденных отчетных форм и имеют четкое разделение по причинам смерти. В последние годы мы видим уверенный тренд снижения числа случаев смерти из-за ВИЧ-инфекции. Это закономерный результат целенаправленной работы по повышению охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией, - отметил Мазус. - Сейчас ее получают более 80 процентов от числа зарегистрированных в федеральном регистре. Вот наглядные данные Росстата: если в 2018 году речь шла о 20 597 случаях смерти от ВИЧ-инфекции (то есть 14 случаев на 100 тысяч населения), то в 2020 году - уже о 18 499 случаях (12,6 на 100 тысяч). За 5 месяцев 2021 года смертность от ВИЧ-инфекции по стране снизилась на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И, по оперативным данным, эта динамика сохраняется".

Мазус отметил, что в Москве число случаев смерти среди жителей города за 10 месяцев 2021 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 19 процентов. Он также отметил, что нередко ВИЧ-инфекцию формально указывают в качестве основного заболевания, хотя смерть наступает от других причин - от осложнений вирусных гепатитов или туберкулеза.

"Само собой, в текущем году в когорте больных ВИЧ-инфекцией в России, как и во всем мире, мы видим рост числа случаев смерти на фоне коинфекции ВИЧ/COVID-19. Мы уже неоднократно говорили о том, что положительный ВИЧ-статус определяет человека в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19, и эти новые данные только подтверждают, как важно, чтобы эти пациенты не отказывались от прививки", - заключил Мазус. Он подчеркнул, что цитируемые отдельными СМИ оценочные данные по смертности, вдвое превышающих реальные показатели, видимо, попросту "взяты с потолка".

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