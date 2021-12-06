Байден проведет переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Президент США Джо Байден побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации в Вашингтоне.

В преддверии виртуального саммита Россия-США с Зеленским уже поговорил госсекретарь США Энтони Блинкен, проинформировали в госдепе.

Переговоры Путина и Байдена состоятся вечером 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Предполагается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала отметил, что прорывов от переговоров президентов России и США можно не ждать, в отношениях двух держав - "авгиевы конюшни".