УАЗ "Патриот" с пробегом продают в 2,5 раза дороже нового

Российский внедорожник УАЗ "Патриот" выставили на продажу на сайте Auto.ru за 3,4 млн рублей. Это двухлетний автомобиль с автоматической трансмиссией и набором доработок. Стоит отметить, что этот УАЗ стоит примерно в 2,5 раза больше, чем новый "Патриот".

Владелец машины в объявлении отметил, что автомобиль полностью укомплектован для бездорожья. При этом все дополнительное оборудование и изменения конструкции зарегистрированы в ГИБДД и внесены в ПТС.

Среди замеченных изменений - кузов покрыт защитной черной матовой краской, у "Патриота" "злые" МТ-шины Goodyear с усиленными кевларом боковинами, есть силовой бампер с "кенгурятником" и лебедка спереди, дополнительный свет и багажник на крыше, закрепленные на задних боковых окнах канистры.

Внутри можно увидеть, что внедорожник оснащен радиостанцией, была изменена оплетка руля и организация багажного пространства - установлен высокий бокс с выдвигающимися ящиками и нишей под контейнер.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 1 134 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдется минимум в 1 405 000 рублей. Вне зависимости от КП "Патриот" оснащён 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра и системой подключаемого полного привода.

Ранее директор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что проект по созданию "Русского Prado" не заморожен, а полностью свернут. Более того, топ-менеджер отметил, что в случае с УАЗом выпуск нового продукта - "утопия".

Завод видит свое будущее в сотрудничестве с зарубежным автопроизводителем, с помощью которого намерен загрузить свои мощности и развивать модельный ряд.

Опрошенные "РГ" эксперты призвали не спешить хоронить УАЗ.

Фото: www,auto.ru