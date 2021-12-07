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Фильм "Веном 3" запущен в разработку

Новости
    07.12.2021, 14:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Продюсер кинокомпании Sony Эми Паскаль подтвердила изданию Collider, что работа над третьей частью "Венома" уже началась.

По ее словам, производство в настоящее время находится на самом раннем этапе, потому что сейчас все силы компании брошены на успешный запуск ленты "Человек-паук: Нет пути домой".

Ранее Том Харди - исполнитель главной роли во франшизе об инопланетном симбиоте - заявлял, что триквел станет возможным только в случае коммерческого успеха второй части, что, собственно, и произошло - "Веном 2" очень хорошо показал себя в прокате, установив несколько рекордов.

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