Фильм "Веном 3" запущен в разработку

Продюсер кинокомпании Sony Эми Паскаль подтвердила изданию Collider, что работа над третьей частью "Венома" уже началась.

По ее словам, производство в настоящее время находится на самом раннем этапе, потому что сейчас все силы компании брошены на успешный запуск ленты "Человек-паук: Нет пути домой".

Ранее Том Харди - исполнитель главной роли во франшизе об инопланетном симбиоте - заявлял, что триквел станет возможным только в случае коммерческого успеха второй части, что, собственно, и произошло - "Веном 2" очень хорошо показал себя в прокате, установив несколько рекордов.