Новый кроссовер Renault Austral вышел на дорожные тесты

Издание Auto Week опубликовало "шпионские" фото кроссовера Austral, который весной 2022 года заменит модель Kadjar. Ожидается, что новинка окажется более популярной, чем предшественник.

Прототип полностью закамуфлирован, но несмотря на это всё-таки понятно, что под маскировкой - автомобиль с серийным дизайном. Об этом, как минимум, говорят фонари, часть которых компания показала на официальном тизере, когда объявляла название Austral.

Уходящий Kadjar является соплатформенником второго Nissan Qashqai. Austral будет делить платформу CMF-C с новым "Кашкаем", поэтому "французу" достанется турботройка 1.3 литра с 48-вольтным стартер-генератором. Не исключается, что Austral с течением времени обзаведётся полноценной гибридной силовой установкой: ну а что, Captur же получил такую.

Электрификация модели должна сыграть на руку Renault Austral в Европе, и сделать модель популярнее предшественника, который в 2019 году в ЕС разошёлся тиражом 109 тысяч машин, в 2020-м - всего 63 тысячи, в то время как у Nissan Qashqai результаты продаж вдвое больше.