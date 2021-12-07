В Сибири обнаружили древнее святилище с литейным производством

- Этот памятник представляет собой разновременный могильник, но внешних рельефных признаков объекты не имеют. Поэтому памятник раскапывается сплошными площадями, - поясняет старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Наталья Ефремова. - На юго-западной его периферии мы встретили очень интересные объекты. Обнаруженные артефакты позволили предположить, что перед нами культовый комплекс, связанный не только с погребальной обрядностью древнего населения, но и с бронзолитейным производством.

По словам ученого, комплекс представляет собой несколько каркасно-столбовых сооружений. В земле сохранились не только отверстия от этих конструкций, но и жертвенные углубления. В некоторых из них археологи обнаружили кости животных и фрагменты керамики. Однако среди основного массива находок был найден и ряд неординарных артефактов. Например, несколько изделий из бронзы и среди них наконечники копий, которые были преднамеренно изогнуты, испорчены и оставлены на священном месте.

Среди прочего при раскопках на Тартас-1 были обнаружены и отдельные кости человека. По мнению специалистов, это позволяет говорить о большой важности культового комплекса, ведь судя по всему люди, населявшие эти территории в древности, могли приносить здесь и человеческие жертвы.

- Этот культовый комплекс связан еще и бронзолитейным производством, - отмечает Наталья Ефремова. - Здесь было обнаружено несколько теплотехнических сооружений, которые представляли собой объемные, глубокие ямы с очень мощным прокалом в середине. Всплески бронзы позволили нам предположить, что на площади святилища шли процессы литья металла, обработки бронзы.

Такое расположение могло быть связан с тем, что древний человек не до конца понимал, как из сырья получается прочный металл. При этом в деятельность человека в большей или меньшей степени привносился сакральный характер и в изготовлении бронзы немаловажную роль могли играть представления о помощи высших сил. Место, в те времена расположенное на острове, могло представляться древнему населению священным и, изготавливая здесь бронзовые изделия, они искали поддержки того или иного божества или предков - представителей пахомовской культуры, относящейся примерно к IX веку до нашей эры.