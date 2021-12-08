Как защитить себя от интернет-мошенников

Не так давно в Подмосковье раскрыли резонансное преступление - телефонные жулики увели у одного из жителей аж 36 миллионов рублей. Но так везет, прямо скажем, не всем пострадавшим. По данным областного главка МВД, из 4957 уголовных дел, возбужденных в этом году по фактам интернет-мошенничеств, пока раскрыто только 511. А потому перед длинными новогодними праздниками сотрудники подмосковной полиции еще раз напоминают гражданам о мерах по защите их банковских карт.

Воруют все

Как говорит начальник отделения по борьбе с мошенничествами, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 4-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области Оксана Сучкова, от телефонных жуликов и интернет-мошенников страдают люди абсолютно всех возрастов и социальных статусов. Только суммы ущерба у всех разные. Молодые люди 20-35 лет чаще всего попадаются, покупая или продавая что-то на интернет-площадках. Они совершают покупки на подменных сайтах, переходят с официальных страниц в мессенджеры, чтобы пообщаться с продавцами, и в конце концов их разводят - в среднем на 20-30 тысяч рублей.

Люди 40-55 лет обычно становятся жертвами звонков "из банка, из полиции, из госучреждений". В легких случаях они просто переводят все деньги с карты мошенникам, в тяжелых еще и отправляются в банк, чтобы взять кредит. Здесь средняя сумма ущерба уже возрастает до 500 тысяч рублей. А пожилые люди 60-80 лет расстаются со сбережениями после звонков попавших в аварию "родственников". Ну и истории с "полицейскими" у этой категории граждан тоже случаются, причем известны случаи, когда сотни тысяч рублей пенсионеры просто сбрасывали жуликам с балкона. И суммы ущерба здесь самые значительные - от 700 тысяч.

По словам Сучковой, расследовать киберпреступления сложно. Жулики давно освоили многоходовки, на каждом этапе которых задействованы разные люди. К примеру, в случаях с кредитами на телефонах работают одни, за вызов такси, на котором жертва поедет в банк, отвечают другие, а добытые нечестным путем деньги выводят со счетов третьи. "Звенья одной цепи могут быть не знакомы друг с другом, более того - находиться в разных городах и даже странах", - отмечает Сучкова. Сбор подобного пазла требует времени и сил.

Денег нет, но вы держитесь

Оксана Сучкова советует: если уж так случилось, что вы стали жертвой кибермошенников, не нужно тратить драгоценное время на написание электронных жалоб в разные инстанции, как это иногда рекомендуют в сетях. Нужно быстро сделать две вещи: заблокировать банковскую карту, чтобы предотвратить дальнейшие списания средств, и навестить отделение полиции, где оставить заявление о том, что вы стали жертвой мошенников. Заявление, утверждает Сучкова, принять обязаны. А вот на вопрос, удастся ли вернуть деньги, отвечает не столь оптимистично: "Зависит от многих факторов и обстоятельств".

Пенсионеры страдают от мошенников сильнее всего - средняя сумма их ущерба составляет 700 тысяч рублей

Но что греха таить - в социальных сетях можно легко найти целые группы граждан, пострадавших от телефонных мошенников. Вот, например, история москвички Татьяны Майоровой: "Брату позвонили из службы безопасности банка, обманом убедили оформить онлайн-заявку на кредит, пообещав, что эти деньги ему вернутся обратно. Брат также сообщил им трехзначный код на обороте карты. Кредит был одобрен уже во время разговора с мошенниками, параллельно приходили СМС о списании денег, успели вывести почти все, прежде чем брат опомнился и заблокировал карту. Мы написали заявление в полицию и в банк, но сегодня из банка ответили, что ничем не могут помочь, сами виноваты, сообщили мошенникам все данные. У кого-то есть положительный опыт возврата денег в такой ситуации?"

Под этим постом коллеги Татьяны по несчастью оставили почти 400 комментариев. Из них - лишь один утвердительный ответ. Человеку вернули деньги, посреди ночи списанные с карты, которой он якобы расплачивался в тот момент в зарубежных интернет-магазинах. Как такое возможно? Да просто хозяин карты когда-то засветил ее данные на каком-то сомнительном сайте. А вернуть деньги, как потом объяснили пострадавшему, получилось, потому что при подобных сделках продавец не сразу может пользоваться деньгами, они какое-то время резервируются. Вот из этой резервации их и вернули.

Во всех других случаях люди своих денег больше не увидели. Были в историях и братья, и сватья, и пожилые больные родители, и вся россыпь российских банков, чьи клиенты пострадали от жуликов, но итог всегда один: если человек, находясь в здравом уме, сообщает третьим лицам данные карты или переводит им деньги, все списания будут необратимыми. Увы.

Сами о себе

Оперуполномоченный 4-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области Никита Кунаев напоминает: все телефонные мошенничества завязаны на том, что жертве не дают времени подумать и трезво оценить ситуацию. "Попробуйте взять паузу в разговоре, - советует Кунаев. - Например, сказать: извините, у меня картошка на плите горит, я отойду на минутку. Этой минуты может хватить, чтобы вспомнить все услышанные истории про потерю накоплений". Лучше бы, конечно, вообще не брать трубки на звонки с незнакомых номеров, но, как показывает практика, старики к этому предупреждению обычно бывают глухи. Поэтому Никита Кунаев рекомендует научить престарелых родственников фразе о горящей картошке, которую нужно произносить всякий раз, когда по телефону с вас начинают требовать каких-то быстрых действий, диктовку кодов из СМС и т.д. Сказали про картошку - и отложите телефон, подумайте, не предупреждали ли вас родственники о подобных звонках. Несложно, а деньги целее будут.

И еще один совет от сотрудников правоохранительных органов: внесите в телефоны пожилым родителям номера служб, от имени которых чаще всего действуют мошенники - местных отделов полиции, пенсионного фонда, банка и социальной защиты. В том, что сотрудники этих служб гражданам никогда не звонят, пенсионеры чаще всего сомневаются, особенно когда слышат в трубке суровое: "Вас беспокоит майор полиции..." Но в данном случае у человека сработает ассоциативное мышление: какая полиция, почему другой телефон? Опять же, имея в быстром доступе номера этих служб, всегда можно позвонить и уточнить, проводится ли та операция, о которой вам рассказал "майор", или пытается ли кто-то прямо сейчас украсть ваши деньги, о чем лично только что предупредила вас "служба безопасности" банка.