Как защитить себя от интернет-мошенников

Новости

Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V" 05:08
Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов 04:40
Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода 04:31
Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной" 04:05
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов 03:50
Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго 03:30
ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира 02:57
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов 01:30
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений 00:54
Путин объяснил Байдену вред санкций 00:52
Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине 00:45
Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину 00:38
Путин и Байден шутили во время переговоров 00:33
Генконсул РФ: Россия и США проведут переговоры по визам для дипломатов 00:13
Награждены лучшие юристы в области цифрового права 00:04
Опрос: Пекресс победит Макрона во втором туре выборов во Франции 00:02
Прирост снега в столице за сутки составил 12 см 07.12.2021
Путин и Байден обсудили борьбу с киберпреступностью 07.12.2021
Путин и Байден надеются на успех переговоров по иранской ядерной программе 07.12.2021
Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США 07.12.2021
В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19 07.12.2021
Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны 07.12.2021
Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ 07.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 04:55
Рубрика: Происшествия

Как защитить себя от интернет-мошенников

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Не так давно в Подмосковье раскрыли резонансное преступление - телефонные жулики увели у одного из жителей аж 36 миллионов рублей. Но так везет, прямо скажем, не всем пострадавшим. По данным областного главка МВД, из 4957 уголовных дел, возбужденных в этом году по фактам интернет-мошенничеств, пока раскрыто только 511. А потому перед длинными новогодними праздниками сотрудники подмосковной полиции еще раз напоминают гражданам о мерах по защите их банковских карт.
Научить пожилых родителей быть бдительными, когда дело касается банковских карт, проще, чем кажется. Фото: Getty Images Научить пожилых родителей быть бдительными, когда дело касается банковских карт, проще, чем кажется. Фото: Getty Images
Научить пожилых родителей быть бдительными, когда дело касается банковских карт, проще, чем кажется. Фото: Getty Images

Воруют все

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников

Как говорит начальник отделения по борьбе с мошенничествами, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 4-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области Оксана Сучкова, от телефонных жуликов и интернет-мошенников страдают люди абсолютно всех возрастов и социальных статусов. Только суммы ущерба у всех разные. Молодые люди 20-35 лет чаще всего попадаются, покупая или продавая что-то на интернет-площадках. Они совершают покупки на подменных сайтах, переходят с официальных страниц в мессенджеры, чтобы пообщаться с продавцами, и в конце концов их разводят - в среднем на 20-30 тысяч рублей.

Люди 40-55 лет обычно становятся жертвами звонков "из банка, из полиции, из госучреждений". В легких случаях они просто переводят все деньги с карты мошенникам, в тяжелых еще и отправляются в банк, чтобы взять кредит. Здесь средняя сумма ущерба уже возрастает до 500 тысяч рублей. А пожилые люди 60-80 лет расстаются со сбережениями после звонков попавших в аварию "родственников". Ну и истории с "полицейскими" у этой категории граждан тоже случаются, причем известны случаи, когда сотни тысяч рублей пенсионеры просто сбрасывали жуликам с балкона. И суммы ущерба здесь самые значительные - от 700 тысяч.

По словам Сучковой, расследовать киберпреступления сложно. Жулики давно освоили многоходовки, на каждом этапе которых задействованы разные люди. К примеру, в случаях с кредитами на телефонах работают одни, за вызов такси, на котором жертва поедет в банк, отвечают другие, а добытые нечестным путем деньги выводят со счетов третьи. "Звенья одной цепи могут быть не знакомы друг с другом, более того - находиться в разных городах и даже странах", - отмечает Сучкова. Сбор подобного пазла требует времени и сил.

Денег нет, но вы держитесь

Оксана Сучкова советует: если уж так случилось, что вы стали жертвой кибермошенников, не нужно тратить драгоценное время на написание электронных жалоб в разные инстанции, как это иногда рекомендуют в сетях. Нужно быстро сделать две вещи: заблокировать банковскую карту, чтобы предотвратить дальнейшие списания средств, и навестить отделение полиции, где оставить заявление о том, что вы стали жертвой мошенников. Заявление, утверждает Сучкова, принять обязаны. А вот на вопрос, удастся ли вернуть деньги, отвечает не столь оптимистично: "Зависит от многих факторов и обстоятельств".

Пенсионеры страдают от мошенников сильнее всего - средняя сумма их ущерба составляет 700 тысяч рублей

Но что греха таить - в социальных сетях можно легко найти целые группы граждан, пострадавших от телефонных мошенников. Вот, например, история москвички Татьяны Майоровой: "Брату позвонили из службы безопасности банка, обманом убедили оформить онлайн-заявку на кредит, пообещав, что эти деньги ему вернутся обратно. Брат также сообщил им трехзначный код на обороте карты. Кредит был одобрен уже во время разговора с мошенниками, параллельно приходили СМС о списании денег, успели вывести почти все, прежде чем брат опомнился и заблокировал карту. Мы написали заявление в полицию и в банк, но сегодня из банка ответили, что ничем не могут помочь, сами виноваты, сообщили мошенникам все данные. У кого-то есть положительный опыт возврата денег в такой ситуации?"

Фото: istock
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума

Под этим постом коллеги Татьяны по несчастью оставили почти 400 комментариев. Из них - лишь один утвердительный ответ. Человеку вернули деньги, посреди ночи списанные с карты, которой он якобы расплачивался в тот момент в зарубежных интернет-магазинах. Как такое возможно? Да просто хозяин карты когда-то засветил ее данные на каком-то сомнительном сайте. А вернуть деньги, как потом объяснили пострадавшему, получилось, потому что при подобных сделках продавец не сразу может пользоваться деньгами, они какое-то время резервируются. Вот из этой резервации их и вернули.

Во всех других случаях люди своих денег больше не увидели. Были в историях и братья, и сватья, и пожилые больные родители, и вся россыпь российских банков, чьи клиенты пострадали от жуликов, но итог всегда один: если человек, находясь в здравом уме, сообщает третьим лицам данные карты или переводит им деньги, все списания будут необратимыми. Увы.

Сами о себе

Оперуполномоченный 4-го отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области Никита Кунаев напоминает: все телефонные мошенничества завязаны на том, что жертве не дают времени подумать и трезво оценить ситуацию. "Попробуйте взять паузу в разговоре, - советует Кунаев. - Например, сказать: извините, у меня картошка на плите горит, я отойду на минутку. Этой минуты может хватить, чтобы вспомнить все услышанные истории про потерю накоплений". Лучше бы, конечно, вообще не брать трубки на звонки с незнакомых номеров, но, как показывает практика, старики к этому предупреждению обычно бывают глухи. Поэтому Никита Кунаев рекомендует научить престарелых родственников фразе о горящей картошке, которую нужно произносить всякий раз, когда по телефону с вас начинают требовать каких-то быстрых действий, диктовку кодов из СМС и т.д. Сказали про картошку - и отложите телефон, подумайте, не предупреждали ли вас родственники о подобных звонках. Несложно, а деньги целее будут.

И еще один совет от сотрудников правоохранительных органов: внесите в телефоны пожилым родителям номера служб, от имени которых чаще всего действуют мошенники - местных отделов полиции, пенсионного фонда, банка и социальной защиты. В том, что сотрудники этих служб гражданам никогда не звонят, пенсионеры чаще всего сомневаются, особенно когда слышат в трубке суровое: "Вас беспокоит майор полиции..." Но в данном случае у человека сработает ассоциативное мышление: какая полиция, почему другой телефон? Опять же, имея в быстром доступе номера этих служб, всегда можно позвонить и уточнить, проводится ли та операция, о которой вам рассказал "майор", или пытается ли кто-то прямо сейчас украсть ваши деньги, о чем лично только что предупредила вас "служба безопасности" банка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны