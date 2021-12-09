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09.12.2021 09:02

Что делается в Приамурье для развития строительной отрасли

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 280(8631)
В Амурской области в скором времени заработает новая структура, призванная стимулировать развитие строительной отрасли. Корпорация развития жилищного строительства создана на базе "Амурского ипотечного агентства". Работу обновленного института организует региональный минстрой. В рамках корпорации создается, в частности, центр содействия строительству Амурской области.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Центр будет взаимодействовать с коммерческими застройщиками. Каждый из них получает разрешение на строительство, технические условия на подключение дома к коммуникациям. И каждый ходит для этого в разные организации, - рассказал "РГ" министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. - Мы решили использовать принцип "одного окна". Центр содействия строительству будет функционировать по подобию МФЦ. Застройщик обратится туда - и ему помогут с экспертизой, разрешениями на строительство, подключением к сетям и получением градплана.

Корпорация будет работать и по другим направлениям. Среди них, например, мониторинг спроса на жилье. В Амурской области действует немало социальных программ: для детей-сирот, жильцов аварийных домов, молодых семей, "земских" учителей и докторов. Новый институт выявит потребности и доведет информацию до застройщиков. А также поможет муниципалитетам подобрать квартиры для участников соцпрограмм.

Внедряют в регионе и новый для него институт единого заказчика - эти функции возьмет на себя ГКУ "Строитель". Он создается по подобию федеральной структуры, появившейся в конце прошлого года. Свои единые заказчики в сфере строительства есть в ряде регионов страны, в том числе дальневосточных. Например, в Хабаровском и Забайкальском краях, Магаданской области. Эти учреждения контролируют бюджетное строительство на территории субъектов. Таким образом руководители учреждений (например, школ и детских садов) освобождаются от необходимости проверять ход работ, в которых зачастую просто не разбираются.

Все государственные стройки окажутся в ведении специально созданного учреждения. Другая структура будет взаимодействовать с коммерческими застройщиками

- Стройкой должен заниматься строитель, - отметил Николай Сибиряков. - Все окажется в ведении одного учреждения, которое будет знать всех подрядчиков, задействованных на госстройках, через него пойдет финансирование, на него возложат функции контроля.

Еще одно новшество, которое в скором будущем начнут внедрять в Приамурье - комплексное развитие территорий. Одна из проблем застройки, с которой сталкиваются российские города - это ее точечность. Планировать обновленные кварталы и микрорайоны мешают старые деревянные, зачастую аварийные, дома. Здесь еще нужно договориться с собственниками, выкупить землю, расселить людей. С такой проблемой сталкивается и Благовещенск. В Градостроительный кодекс в прошлом году внесли изменения. В результате появился механизм, предполагающий новые подходы к застройке городских территорий. Вначале будут создаваться мастер-планы. Они должны предусмотреть не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру: детские сады, школы, магазины, скверы. После рассмотрения администрацией муниципального образования представленного мастер-плана будет принято решение о комплексном развитии данной территории.

- Нормативные акты у нас все разработаны, - рассказала замглавы минстроя Амурской области Оксана Александрова. - Мы начали активно "продвигать" эту тему в среду застройщиков, рассказывать, что такое комплексное развитие территорий, в чем его преимущество.

В Благовещенске уже выбрали первые зоны, которые планируется комплексно развивать. Это те территории, которые интересовали застройщиков, но где были сложности с выкупом земли в частном секторе.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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