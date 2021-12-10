В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15":

1. Внести в абзац шестой подпункта 1.1 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 № 157-рг, от 07.12.2021 № 169-рг) изменение, заменив слова "за 72 часа" словами "за 48 часов".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







