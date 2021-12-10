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Марк Хэмилл и Карла Гуджино сыграют в новом "Падении дома Ашеров"

Новости
    10.12.2021, 10:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многообещающий сериал по "Падению дома Ашеров" (The Fall Of The House Of Usher) Эдгара Аллана По обзавелся обнадеживающим кастом.

Как передает THR, в актерский состав предприятия вошли Фрэнк Лангелла, которой сыграет бедного Родерика Ашера, Марк Хэмилл, Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл (Лора из "Звездного крейсера "Галактика") и чернокожий - куда без этого нынче - Карл Ламбли.

Напомним, что рулит шоу Майк Флэнеган ("Доктор Сон", "Призраки дома на холме", "Призраки усадьбы Блай")

Программа заявлена как мини-сериал на восемь эпизодов, куда, помимо непосредственно Ашеров, интегрируют линии из других произведений классика. Пока без подробностей и без даты.

Рассказ "Падение дома Ашеров" впервые был опубликован в 1839 году. По центру истории - погруженный в пучины ужаса Родерик, заживо похоронивший свою страдавшую от странной болезни сестру Мэдилейн (ее сыграет МакДоннелл). Рассказ этот, правофланговый жупел старорежимных готических хорроров, начиная с 1928 года, экранизировался великое множество раз.

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