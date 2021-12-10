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10.12.2021 16:27
Рубрика: Легковые авто

Начало конца: Kia устроила проводы своей одной из самых харизматичных моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Не раз публиковалась информация о том, что Kia откажется от модели Stinger: слишком нишевым оказался фастбек и не смог отработать ни затрат, вложенных в его разработку, ни, тем более, заработать на продолжение жизни в новом поколении.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В Kia либо отмалчивались по поводу судьбы модели, либо отвечали уклончиво, что решение ещё не принято. Решение принято, и оно, увы, не в пользу Stinger.

Новозеландское представительство Kia сообщило о том, что партия Stinger, которая добралась до дилеров, является последней - заказы на модель больше не принимаются. Правда, такой расклад объясняют тем, что Kia реализует свой план электрификации, и альтернативой Stinger станет электрический EV6, у которого есть даже мощная модификация GT.

Ранее "РГ" сообщала, что прекращение производства Kia Stinger запланировано на второй квартал 2022 года. Одна из версий, почему Kia не скажет о том, что Stinger будет "убит" в ближайшем будущем: ещё большее падение спроса. Аналогичная ситуация была с Kia K900 и Cadenza, пишет The KCB, настаивая на том, что следующий год станет последним для Stinger.

#Kia