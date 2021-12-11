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11.12.2021 14:04
Рубрика: В мире

США рискуют снова ущемить интересы Франции в части военного контракта

Текст: Максим Макарычев
США рискуют снова ущемить национальные интересы Франции в военных поставках союзникам после нашумевшего скандала с поставкой подлодок Австралии.
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

В пятницу Белый дом дал зеленый свет возможной продаже Греции четырех военных фрегатов, несмотря на то, что еще в сентябре Елисейский дворец заключил предварительное соглашение о продаже трех французских фрегатов греческому флоту, сообщает издание 20 minutes. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в конце сентября достигли соглашения о поставке Афинам трех французских "фрегатов обороны и интервенции" на сумму около 3 миллиардов евро.

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Согласно франко-греческому соглашению, о котором с большой помпой было объявлено 28 сентября в Париже, три фрегата обороны и интервенции (для экспорта называемые Belharra) будут построены во Франции на верфи в Лорьяне для нужд ВМС Греции в 2025 и 2026 годах. Контракт должен быть подписан "до конца года", уточнили в министерстве обороны Франции. Помимо кораблей, он включает поставку ракетным производителем MBDA своего вооружения (зенитные ракеты Aster, противокорабельные ракеты и торпеды Exocet) и оказание вспомогательных услуг ВМС Греции в течение трех лет.

Зная об этой сделке, государственный департамент объявил о предварительном утверждении руководством США плана продать Греции четыре боевых фрегата и оборудование на сумму 6,9 миллиарда долларов. Вашингтон также одобрил модернизацию греческих фрегатов класса MEKO на сумму, оцениваемую в 2,5 миллиарда долларов.

Как отмечают французские наблюдатели, менее чем через три месяца после достижения вызвавшего лавину критики в Париже соглашения между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством по поставке субмарин (пакт AUKUS), администрация Джо Байдена пытается снова сорвать весьма выгодное и прибыльное для Франции соглашение. Австралия разорвала с французами мега-контракт стоимостью 56 миллиардов евро на поставку 12 подводных лодок, сделав выбор в пользу американских субмарин, что вызвало беспрецедентный дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Фото: REUTERS
Премьер-министр Австралии жестко ответил Макрону на обвинения во лжи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил "удар в спину", сравнив метод Джо Байдена "с тем, что делал" его предшественник Дональд Трамп, что является оскорблением для президента-демократа, стремящегося выделиться на фоне республиканского миллиардера. Франция отозвала своих послов в США и Австралии, и глава Белого дома признал, что действия Соединенных Штатов были "неуклюжими" и американцы "могли бы лучше общаться со своим давним союзником". В конце октября в Риме Джо Байден попытался перевернуть страницу об австралийских подводных лодках во время примирительной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух государств заявили о своем намерении начать "стратегический диалог по военной торговле", в частности, по квотам на экспорт военной продукции.

Для многих наблюдателей остается открытым вопрос, подставили ли Байдена его советники, или Вашингтон снова сознательно пошел на ущемление национальных интересов Франции.

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