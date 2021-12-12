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Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс

Новости
    12.12.2021, 16:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Phillip Faraone/Getty Images Фото: Phillip Faraone/Getty Images
Фото: Phillip Faraone/Getty Images

В возрасте 80 лет скончалась американская писательница Энн Райс, известная по роману "Интервью с вампиром".

О кончине Райс сообщил её сын Кристофер. Причина смерти - последствия инсульта.

"Интервью с вампиром" было экранизировано в 1994 году Нилом Джорданом, главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

В этом году стало известно о новой экранизации - на этот раз в формате телесериала. Режиссёром стал постановщик "Игры престолов" Алан Тейлор, главные роли сыграют Сэм Рид, Джейкоб Андерсон и Бэйли Басс. Сериал выйдет на канале AMC, который купил права на всю серию книг Райс и планирует несколько экранизаций.

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