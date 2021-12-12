Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс

В возрасте 80 лет скончалась американская писательница Энн Райс, известная по роману "Интервью с вампиром".

О кончине Райс сообщил её сын Кристофер. Причина смерти - последствия инсульта.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc — Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021

"Интервью с вампиром" было экранизировано в 1994 году Нилом Джорданом, главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

В этом году стало известно о новой экранизации - на этот раз в формате телесериала. Режиссёром стал постановщик "Игры престолов" Алан Тейлор, главные роли сыграют Сэм Рид, Джейкоб Андерсон и Бэйли Басс. Сериал выйдет на канале AMC, который купил права на всю серию книг Райс и планирует несколько экранизаций.