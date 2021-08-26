Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале по "Интервью с вампиром"

Вслед за Лестатом новая адаптация "Интервью с вампиром", на этот раз - в формате сериала, нашла своего Луи.

Как передает Deadline, со ссылкой на источник, роль отошла к 31-летнему британскому актеру и музыканту Джейкобу Андерсону, "безупречному" Серому Червю в "Игре престолов". В фильме 1994-го Луи де Пон дю Лака, напомним, сыграл Брэд Питт.

Что примечательно, два стартовых эпизода сериала поставит другой причастный к ИП - режиссер Алан Тейлор (также на счету режиссера "Клан Сопрано", "Безумцы", "Подпольная империя"). Шоураннер - Ролин Джонс (перезапуск "Перри Мейсон" на HBO).

Премьера первого сезона из восьми эпизодов состоится на AMC в следующем году.

К слову, канал приобрел всю библиографию Энн Райс, автора "Интервью", скопом. Соответственно, имеет смысл ждать щедрой и раскидистой упыро-ведьмовской телевселенной. Причем сама Райс, которой через месяц исполнится 80 лет, уже приглашена в креслице продюсера.

Что до Андерсона - у него впереди еще и новый "Доктор Кто".