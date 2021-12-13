В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове

В Московской области прокуратура проверит все негосударственные учреждения образования после взрыва в Серпухове.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, проверки организованы по поручению прокурора области Сергея Забатурина. Особенное внимание будет уделено тому, как обеспечивается безопасность учеников и персонала. По итогам проверок будут приняты меры реагирования.

Напомним, что утром в понедельник 18-летний парень взорвал самодельную бомбу в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре. Пострадали несколько учеников, тяжело ранен и сам подрывник.

СК и прокуратура продолжают расследование инцидента.