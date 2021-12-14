Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий

14.12.2021 / 17:50
Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru
Фото: Минобрнауки/ www.minobrnauki.gov.ru

Во вторник, 14 декабря, в московском метрополитене состоялся официальный пуск тематического поезда, посвященного проведению в России Года науки и технологий. Состав из восьми вагонов будет курсировать по Люблинско-Дмитровской линии метро в течение шести месяцев. Каждый вагон поезда рассказывает о перспективных научных направлениях, соответствующих основным темам месяцев Года науки и технологий. Например, климат и экология, новая медицина, освоение космоса, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект и другие.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

"Символично, что запуск поезда проходит после проведения главного заключительного мероприятия Года науки и технологий - Конгресса молодых ученых. Эти два события позволяют подвести итоги более чем пяти тысячам мероприятий, прошедших во всех регионах России, а также задать направления для дальнейшего развития отрасли", - прокомментировал заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Пассажиры поезда могут узнать о главных научных разработках, ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и молодых ученых. В поезде представлены фотографии конкурса "Наука - это красиво!", а также подготовлен онлайн-тест "Какой ты ученый", который покажет предрасположенность к определенному направлению науки. Тест состоит из двух частей, одна из которых не требует особых научных знаний, а вторая представлена увлекательными и непростыми задачками для тех, кто решит проверить свою научную подкованность.

Продолжить погружение в мир науки можно и после завершения поездки: в вагонах размещены QR-коды на лекции ученых, подготовленные в рамках проекта "На острие науки". Всем желающим предлагается отсканировать их и заняться изучением выделенных научных направлений, где для зрителей в доступном формате расскажут о сложных вещах простым языком. К примеру, зрители могут узнать о том, как организм человека ведет себя в космосе, а также о том, как устроены частицы, которые определяют взаимодействие энергии и материи в видимой вселенной и многое другое. Тематический поезд "Год науки и технологий" будет ходить в Московском метрополитене до июня 2022 года.

Поделиться
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

Фото: Владимир Аносов/РГ

Конгресс молодых ученых завершился награждением участников

Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости

Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

Фото: Владимир Аносов/РГ

Ученые создали робота для дезинфекции больниц и магазинов

Фото: Владимир Аносов/РГ

Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии

Фото: Владимир Аносов/РГ

На Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" заглянули в будущее и решили прибраться на земле