В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий

Во вторник, 14 декабря, в московском метрополитене состоялся официальный пуск тематического поезда, посвященного проведению в России Года науки и технологий. Состав из восьми вагонов будет курсировать по Люблинско-Дмитровской линии метро в течение шести месяцев. Каждый вагон поезда рассказывает о перспективных научных направлениях, соответствующих основным темам месяцев Года науки и технологий. Например, климат и экология, новая медицина, освоение космоса, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект и другие.

"Символично, что запуск поезда проходит после проведения главного заключительного мероприятия Года науки и технологий - Конгресса молодых ученых. Эти два события позволяют подвести итоги более чем пяти тысячам мероприятий, прошедших во всех регионах России, а также задать направления для дальнейшего развития отрасли", - прокомментировал заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Пассажиры поезда могут узнать о главных научных разработках, ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и молодых ученых. В поезде представлены фотографии конкурса "Наука - это красиво!", а также подготовлен онлайн-тест "Какой ты ученый", который покажет предрасположенность к определенному направлению науки. Тест состоит из двух частей, одна из которых не требует особых научных знаний, а вторая представлена увлекательными и непростыми задачками для тех, кто решит проверить свою научную подкованность.

Продолжить погружение в мир науки можно и после завершения поездки: в вагонах размещены QR-коды на лекции ученых, подготовленные в рамках проекта "На острие науки". Всем желающим предлагается отсканировать их и заняться изучением выделенных научных направлений, где для зрителей в доступном формате расскажут о сложных вещах простым языком. К примеру, зрители могут узнать о том, как организм человека ведет себя в космосе, а также о том, как устроены частицы, которые определяют взаимодействие энергии и материи в видимой вселенной и многое другое. Тематический поезд "Год науки и технологий" будет ходить в Московском метрополитене до июня 2022 года.