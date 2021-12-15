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15.12.2021 17:10
Рубрика: Происшествия

Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанных сегодня собственников шахты "Листвяжная". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В Кузбассе суд оставил под арестом руководство шахты "Листвяжная"

Основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Генеральному директору упомянутого юрлица Геннадию Алексееву, техническому директору Антону Якутову, главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Все они были задержаны в ночь на 15 декабря. В ходе допроса вины не признал ни один из них.

Также к ответственности привлекли еще пять фигурантов дела о трагедии на шахте - директора "Листвяжной" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка, а также главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и халатности.

Следствие продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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