Два российских проекта получили награды берлинского фестиваля

На фестивале веб-сериалов Webfest Berlin отмечены два российских проекта - сериал KION "Секреты семейной жизни" и короткометражный фильм "Кибердеревня". Мероприятие проводилось онлайн с 13 по 15 декабря, список победителей опубликован на сайте фестиваля.

"Секреты семейной жизни" получили приз в категории "Лучший комедийный сериал". Проект заявлен как черная романтическая комедия о семейном кризисе и способах его разрешения. В ролях - Алена Михайлова ("Чики") и Петр Скворцов ("Ученик").

В категории "Лучший Sci-Fi/фэнтези/хоррор" признали проект Birchpunk "Русская кибердеревня". Ролик появился на YouTube-канале проекта год назад и обрел большую популярность. На данный момент количество просмотров первого видео "Кибердеревни" на официальном канале превышает 11 миллионов. После успешного старта создатель проекта регулярно выпускает разные ролики, в том числе и со знаменитостями. Так, в одном эпизоде появился Гарик Харламов.

Среди других наград берлинского фестиваля - казахстанский веб-сериал "Мыстан" ("Ночные ведьмы") в категории "Лучшая драма", швейцарский сериал "Голодранцы" (Гран-при) и бразильский сериал Fake live.