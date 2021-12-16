Обвиняемому в гибели амурского министра продлили срок ареста

Жителю Благовещенска, обвиняемому в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области, продлили срок содержания под стражей. 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу будет находиться под арестом до 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Благовещенского городского суда.

Напомним, в июле этого года глава минцифры Приамурья Александр Курдюков во время отдыха на туристической базе в ходе конфликта получил различные травмы, в том числе травму головы. Через несколько дней он скончался в больнице. Избившему его спортсмену было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование дела под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.