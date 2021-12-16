Трейлер: российский сериал об охоте на вампиров выйдет 5 января

Проект онлайн-кинотеатра KION "Отец Сергий" в формате киносторис, который должен был выйти ещё 27 октября, но был отложен, сменил название и получил новую дату премьеры.

Теперь он называется "Сергий против нечисти", а станет доступен сериал с общей продолжительностью в полтора часа 5 января.

Напомним, главный герой - бывший священник в исполнении Романа Маякина ("257 причин, чтобы жить", "Клиника счастья"), промышляющий охотой на всевозможных нелюдей - от вампиров до кота-баюна.

Фото: KION

Режиссер - Кирилл Кузин, сценаристы - Евгений Русак и Кирилл Ситников.

Также в ролях: Лукерья Ильяшенко ("Сладкая жизнь", Happy End, "Аванпост"), Ирина Розанова ("Самка богомола", "Проект "Анна Николаевна"), Дмитрий Куличков ("Майор", "Хрустальный"), Николай Шрайбер ("Я не шучу", "Хрустальный", "Триггер") и другие.