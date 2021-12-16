Warner Bros. при участии Роулинг сделает сериал по "Гарри Поттеру"

Глава Warner Bros. Энн Сарнофф заявила, что кинокомпания планирует разработать сериал о Гарри Поттере. Заявление гендиректора WB, прозвучавшее на конференции в США, цитирует The Hollywood Reporter.

При этом она отметила, что проект будет создаваться не без участия автора первоисточника Джоан Роулинг.

- Мы хотели бы разработать более оригинальный сериал о Гарри Поттере, и мы регулярно общаемся с Джоан Роулинг и ее командой, - сказала Сарнофф.

В компании добавили, что при создании нового сериала очень важно "сделать все правильно", чтобы соответствовать канону и духу волшебного мира Гарри Поттера. Подробностей касательно сюжета и актерского состава будущего сериала пока нет.

После недавних сообщений о том, что Роулинг не была приглашена на 20-летие первого фильма "Гарри Поттер" многие поклонники стали переживать, что писательницу пытаются лишить ее детища. Напомним, Джоан Роулинг подверглась травле и нападкам трансгендерных активистов после ее критических высказываний в Twitter на эту тему.

Специальный новогодний эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" выйдет 1 января на HBO. В России его покажет сервис "Амедиатека". Ранее были опубликованы небольшой трейлер и кадр, показывающий исполнителей главных ролей в интерьерах Хогвартса, а также несколько постеров с актерами.