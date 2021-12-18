В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером из "Гарри Поттера"

В Москву на фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con прибыл британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера. Видео общения Фелтона с поклонниками появилось в Instagram-аккаунте издательства.

Как сообщает ТАСС, на встречу с артистом пришли сотни поклонников. С раннего утра Том Фелтон раздавал автографы и фотографировался с гостями фестиваля. Когда он вышел на сцену, раздались бурные овации и крики фанатов "поттерианы". Сам актер отметил, что это первый в его жизни визит в Россию и первые русские поклонники, которых он встречает.

Во время своего выступления Фелтон пообщался с публикой и рассказал некоторые подробности предстоящего спецэпизода "Гарри Поттера", посвященного 20-летию фильма "Философский камень".

- Это было очень эмоциональное воссоединение, мы все плакали. Здорово было снова встретить людей, с которыми прошло мое детство, - разоткровенничался актер.

Напомним, новогодний эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" выйдет 1 января на HBO. В России его покажет "Амедиатека".

Фестиваль Bubble Comics Con проходит в эти выходные в Москве. В нем участвуют приглашенные звезды кинематографа, художники, косплееры. Кроме того, издательство анонсирует на этом мероприятии важные новости. Так, уже заявили, что в следующем году будет выпущен комикс, посвященный фильму "Брат".

Вход на мероприятие доступен только по QR-коду вакцинированного.