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18 декабря 2021 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 декабря 2021 года № 1247 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2021 № 1006, от 29.10.2021 № 1018, от 17.11.2021 № 1100, от 24.11.2021 № 1117) следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 3 слова "букмекерских контор," исключить;

в пункте 4:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"с 30.10.2021 оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов (а в период с 20.12.2021 по 10.01.2022 включительно с 1.00 до 6.00 часов), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, объектах общественного питания, на базе которых развернуты пункты обогрева и питания на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения. Указанные ограничения не распространяются на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января 2022 года;";

абзац двенадцатый после слов "помещениях объектов общественного питания" дополнить словами ", букмекерских контор";

пункт 6 дополнить подпунктом "ж1" следующего содержания:

1) с 20.12.2021 проведение зрелищно-развлекательных новогодних мероприятий для детей в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом вход и нахождение зрителей старше 18 лет допускаются только при предъявлении QR-кодов;";

абзац второй подпункта 2 пункта 2 приложения № 1 к указанному постановлению после слов "помещениях объектов общественного питания" дополнить словами ", букмекерских контор", после слов "культурных мероприятиях" дополнить словами ", на зрелищно-развлекательных новогодних мероприятиях для детей".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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