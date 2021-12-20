Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов

Красноярские полицейские нашли в гараже тайник, где были два миллиона рублей из 23, похищенных кассиршей банка в Ачинске. Кроме того, в ходе обыска в домах у подозреваемой супружеской пары и их родственников обнаружено еще больше 180 тысяч рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для возмещения ущерба у фигуранта уголовного дела изъяли также автомобиль - иномарку отвезли на спецстоянку.

Напомним, хищение произошло в банке Ачинска Красноярского края в начале декабря: видеокамеры засекли кассиршу, забравшую из сейфа сумму около 23 миллионов рублей в разных валютах. Две недели молодая женщина скрывалась, но затем правоохранители установили контакт с ее матерью, и та уговорила беглянку сдаться.

Позже полиция пришла к выводу, что супруг кассирши также причастен к преступлению. Обоих фигурантов арестовали до 7 февраля.