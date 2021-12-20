Постановление губернатора Забайкальского края от 19 декабря 2021 года № 108 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 19 декабря 2021 года № 108





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103):

1) преамбулу после слов "от 24 ноября 2021 года № 7210" дополнить словами ", от 10 декабря 2021 года № 7480";

2) в подпункте 1 пункта 7 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного указанным постановлением:

а) в подпункте "а" слова "случая, установленного пунктом 11" заменить словами "случаев, установленных пунктами 11, 16-17";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) прочую деятельность по организации отдыха и развлечений, деятельность зрелищно-развлекательную прочую, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления:

в части функционирования кальянных (центров паровых коктейлей), танцплощадок, дискотек, за исключением внутренних помещений, функционирующих в режиме танцплощадок предприятий общественного питания при проведении банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий;

в части функционирования детских лагерей дневного пребывания.";

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года, № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103):

1) преамбулу после слов "от 24 ноября 2021 года № 7210" дополнить словами ", от 10 декабря 2021 года № 7480";

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32 Деятельность торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) с 10 января 2022 года осуществляется при допуске посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявивших сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2) предъявивших справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.".

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.

3) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

33 Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию непродовольственных товаров, за исключением аптек, с 10 января 2022 года осуществлять оказание услуг, реализацию товаров гражданам при условии наличия у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) данных организаций и индивидуальных предпринимателей должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника (исполнителя по гражданско-правовым договорам) справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103):

1) преамбулу после слов "от 24 ноября 2021 года № 7210" дополнить словами ",10 декабря 2021 года № 7480, от 14 декабря 2021 года № 7527";

2) в подпункте 8:

абзацы первый - второй изложить в следующей редакции:

"8) предприятий общественного питания, за исключением их внутренних помещений, функционирующих в режиме ночных клубов, дискотек при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров и уведомления хозяйствующими субъектами Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (территориальных отделов данного Управления) и соблюдения ими Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 октября 2020 года № 32, а также требований пунктов 13-15 настоящего постановления;

Установить с 8 ноября 2021 года по 15 января 2021 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 23 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, за исключением случаев проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий с 22 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно - не позднее 01 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, в том числе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.";

д) в подпункте 11 слова "50 % от единой пропускной способности

- с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года" заменить словами "70 % от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единой пропускной способности - с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года";

е) в подпункте 12 слова "50 % от единой пропускной способности - с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года" заменить словами "70 % от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единой пропускной способности

- с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года";

ж) в подпункте 14 слова "с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 15 января 2022 года включительно при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности" заменить словами "с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 15 января 2022 года включительно при условии их заполняемости в количестве до 70 % от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единой пропускной способности";

з) дополнить пунктом 172 следующего содержания:

"172. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, в том числе осуществляющим деятельность по уходу и присмотру за детьми:

допускать проведение праздничных мероприятий в отдельных закрытых помещения с одновременных участием детей и педагогов одной группы, класса, отряда, а также родителей (законных представителей) детей (не более двух на одного ребенка), имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

при организации нескольких праздничных мероприятий в одних и тех же помещениях необходимо предусмотреть между мероприятиями перерывы продолжительностью не менее одного часа для проведения проветривания, дезинфекции всех поверхностей и обеззараживания воздуха в данных помещениях;

допускать проведение на открытом воздухе праздничных мероприятий на территории образовательных организаций (организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность по уходу и присмотру за детьми), для детей нескольких групп, классов, отрядов, а также родителей (законных представителей) детей (не более двух на одного ребенка), имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;";

и) подпункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, химчисток, косметических салонов при условии их заполняемости в количестве до 70 % посетителей от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единой пропускной способности

- с 9 июля 2021 года по 15 января 2022 года включительно и соблюдении ими методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0173/1-20 "Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21 апреля 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0173/2-20 "Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21 апреля 2020 года, и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления;";

к) дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

"19) компьютерных клубов при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности и соблюдении ими рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

3) в подпункте 1 пункта 11 слова "50 % численности от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, фактической вместимости (фактического количества посадочных мест в месте проведения мероприятия для граждан)" заменить словами "70 % численности от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, фактической вместимости (фактического количества посадочных мест в месте проведения мероприятия для граждан), а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единовременной пропускной способности;";

4) дополнить пунктами 15 -17 следующего содержания:

"15. Деятельность предприятий общественного питания в части проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания осуществлять при соблюдении следующих условий:

1) направление уведомления об организации праздничных (новогодних, рождественских) банкетов, фуршетов, корпоративов и иных подобных мероприятий в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю на адрес электронной почты tur@75.rospotrebnadzor.ru, администрации муниципальных районов, городских и муниципальных округов, на территории которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания, а в случае осуществления данной деятельности на территории городского округа "Город Чита" и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края − в Министерство экономического развития Забайкальского края на адрес электронной почты 336111@mail.ru, в соответствии с примерной формой согласно приложению № 4 к настоящему постановлению в срок не позднее чем за 2 календарных дня до проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий;

2) привлечение к организации и проведению мероприятий сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) осуществляющих постоянную работу в данных объектах общественного питания;

3) наличие у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

4) наличие у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания, сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

5) наличие у посетителей сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

6) размещение столов на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга и присутствие не более 70 % посетителей от единой пропускной способности, фактической вместимости помещения, фактического числа посадочных мест, в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет, - не более 50 % от единой пропускной способности;

7) обеспечение контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) обеспечение видеонаблюдения с предоставлением доступа оперативным контрольным группам для проведения контроля соблюдения действующих ограничительных мероприятий, методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо доступа оперативных контрольных групп в помещения, где осуществляется проведение мероприятий;

9) наличие утвержденного руководителем предприятия общественного питания порядка проверки у посетителей сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

16. Проведение для посетителей зрелищно-развлекательных (новогодних и рождественских) праздничных мероприятий на территории и в помещениях открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (фитнес-клубов) для занятий спортом, музеев, зоопарков, гостиниц, атракционов, кинотеатров, театров, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, саун, бань, СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, косметических салонов, пансионатов, домов отдыха, туристических баз, баз отдыха, центров отдыха, санаториев, санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предприятий общественного питания, осуществлять при соблюдении следующих условий:

1) исключение проведения интерактивных групповых мероприятий, а также раздачи подарков и сувениров в помещениях и на территории объектов при организации и проведении праздничных мероприятий с участием детей;

2) наличие у посетителей сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяце;

3) наличияе у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяце;

4) наличие у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги (в том числе артистов, аниматоров), сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяце;

5) установка в помещениях, где проводятся мероприятия, оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

6) обработка мест общего пользования и контактных поверхностей дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

7) установка на каждом входе в здания и помещения бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук;

8) организация проведения бесконтактной термометрии при входе посетителей в здание, помещение;

9) недопущение до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела;

10) обеспечение наличия масок для каждого посетителя, сотрудника (исполнителя по гражданско-правовым договорам), сотрудника (исполнителя по гражданско-правовым договорам), оказывающего культурно-развлекательные услуги (в том числе артистов, аниматоров), исходя из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа при проведении мероприятий в закрытых помещениях;

11) наличия емкостей для сбора использованных масок.

17. Проведение праздничных, новогодних и рождественских мероприятий для детей в закрытых помещениях в кинотеатрах, театрах, концертных организациях, домах культуры, клубах, домах творчества, выставочных комплексах, детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах, детских игровых зонах, батутных центрах, на концертных площадках осуществлять при соблюдении следующих условий:

1) заполнение зрительских мест не более 50 % от проектной вместимости площадки;

2) допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществлять только при наличии у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность;

3) исключение проведения интерактивных групповых мероприятий, а также раздачи подарков и сувениров;

4) проведение мероприятий для детей из различных коллективов, групп, классов, отрядов только в виде представлений (спектаклей) со сцены (арены) со зрительскими местами;

5) запрет на свободное перемещение детей и сопровождающих их лиц непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских мест);

6) исключение проведения анимационной программы в фойе, холле здания, где проводится мероприятие;

7) проведение новогоднего представления (спектакля) без антракта, продолжительностью не более 1,5 часа;

8) расположение мест для рассадки на расстоянии не менее 1,5 метра в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);

9) установка в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

10) обработка мест общего пользования и контактных поверхностей дезинфицирующими средствами не реже одного раза в два часа;

11) составление графика прибытия групп детей и сопровождающих их лиц на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание, в целях предотвращения скопления зрителей перед входом в здание;

12) установка на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук;

13) организация на входе в здание проведения бесконтактной термометрии и недопущение лиц с повышенной температурой тела до участия в мероприятии;

14) обеспечение наличия масок для каждого артиста, аниматора, волонтера и сопровождающих детей лиц, исходя из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

15) наличие емкостей для сбора использованных масок;

16) обеспечение контроля за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления (спектакля)).";

4) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

Смотрите приложение к настоящему постановлению.







