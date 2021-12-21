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21.12.2021 12:45
Рубрика: Транспорт

Мантуров рассказал, когда в России появятся водородные заправки

Текст: Василий Кошкин
Фото: DOMINIQUE FAGET/ AFP Фото: DOMINIQUE FAGET/ AFP
Фото: DOMINIQUE FAGET/ AFP

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Минпромторг анонсировал появление первой водородной турбины в России

"Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - отметил министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Ранее глава Минпромторга лично провел первый тест-драйв водородного седана Aurus Senat. Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

В интервью "РГ" Мантуров отмечал, что производители низкоуглеродного транспорта уже могут получить субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.