Мантуров рассказал, когда в России появятся водородные заправки

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - отметил министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Ранее глава Минпромторга лично провел первый тест-драйв водородного седана Aurus Senat. Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

В интервью "РГ" Мантуров отмечал, что производители низкоуглеродного транспорта уже могут получить субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.