В России много энергетически и логистически изолированных территорий. Большая их часть расположена в зоне Крайнего Севера, Дальнего Востока и на приравненных к ним территориях.

Здесь суровый климат, недостаточно развита инфраструктура, острая потребность в бесперебойном энергоснабжении. Энергию здесь чаще всего вырабатывают дизельные электростанции. Некоторые объекты работают на газе, угле и энергии малых ГЭС.

Около 40 тысяч электростанций расположены на Дальнем Востоке и районах Крайнего Севера. "Они дизельные, со страшной себестоимостью. В некоторых районах стоимость кВт\часа достигает 26 рублей. Кроме того, использование традиционного топлива негативно влияет на окружающую среду", - говорит Ольга Чехранова, инженер Научно-технического инновационного центра энергосберегающих технологий и техники НИУ "Московский энергетический институт".

В последние годы в северные регионы стали "приходить" ВИЭ. Дорогие дизель-генераторы все чаще интегрируют с солнечными электростанциями. Дмитрий Коняев, коммерческий директор "Умная Энергия" приводит пример: "Объект в отдаленном районе получал энергоснабжение с помощью дизель-генератора (ДГУ), который потреблял 32 тонны топлива в год. С учетом затрат на его покупку, доставку, техническое обслуживание, ФОТ персонала генератор обходился владельцу в 5,5 миллиона рублей в год. Ресурс жизни китайского ДГУ в среднем составляет 10-14 месяцев".

По словам эксперта, после объединения генератора с солнечной станцией и системой накопления энергии расходы на дизельное топливо у владельца снизились на 80 процентов, затраты на техническое обслуживание уменьшились в 6 раз, а ресурс ДГУ вырос в 10 раз.

За последние пять лет объекты ВИЭ в России стали строить чаще. Среди объектов ВИЭ больше всего в прошлом году было запущено в эксплуатацию солнечных и ветряных станций (1,2 ГВт). Уже в этом году (данные АРВЭ за три квартала) введено 555 МВт мощностей ВИЭ, в основном ВЭС.

Якутия, Сахалин и Камчатка сегодня превратились в полигоны федерального значения, где тестируются решения для низкоуглеродной энергетики

В декабре этого года "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", "РЗМ Технологии" (входит в "Ростех"), австрийский Global Hydro Energy и Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии подписали соглашение о сотрудничестве в области развития малой генерации в Арктике. Участники планируют вложить более 10 миллиардов рублей в строительство малых ГЭС для энергоснабжения производств и населенных пунктов на удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.

"Показателен пример Якутии. Меньше, чем за 10 лет, там введено около 1,5 МВт солнечных электростанций. Это экономит почти 500 тонн топлива ежегодно, то есть 30-35 миллионов рублей", - говорит Антон Соколов, независимый эксперт в области ТЭК.

По словам эксперта, не стоит забывать, что эти мощности вводились еще до того, как страна приняла на себя обязательства по снижению углеродного следа. Опыт Якутии в построении децентрализованных систем будет успешно масштабирован и на другие территории с экстремальными природно-климатическими условиями.

Задел для развития отрасли ВИЭ уже сформирован, в том числе и в удаленных регионах. По прогнозам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) к 2035 году в России введут до 20 ГВт установленной мощности возобновляемой энергетики. Последний конкурсный отбор проектов ВИЭ, который прошел в сентябре 2021 года, показал, что конечные цены солнечной и ветроэнергии снизились. Ветроэнергия стала самым дешевым ресурсом на нашем энергорынке.

"Даже в самых смелых прогнозах цена электроэнергии ВИЭ-генерации не падала ниже уровня средневзвешенных нерегулируемых цен, - говорит Алексей Жихарев, директор АРВЭ. - По факту отдельные проекты ВЭС будут вдвое дешевле. Одноставочные цены на электроэнергию в России опустились ниже уровней традиционной генерации и стремительно приближаются к среднемировым значениям".

По словам эксперта, ВИЭ-генерация стала дешевле не только угольных, но и атомных, и газовых станций. С 2013 года стоимость электрической энергии ВЭС и СЭС снизилась на 85 процентов, и тренд на падение будет сохраняться как минимум до 2030 года.

Но солнечные и ветряные электростанции зависят от погодных условий. А в условиях полярной ночи этот нюанс обретает совсем иное звучание. Очевидно, что в Арктике необходимо интегрировать ВИЭ с другими источниками энергии. Это может быть природный газ, который значительно экологичнее нефти. Есть перспективные решения в области малой атомной энергетики.

"Речь не только о ПАТЭС, типа "Академик Ломоносов", которые скорее останутся экзотикой, а о более традиционных решениях наземного размещения. Одной из первых таких станций у нас в России должна стать атомная станция малой мощности в якутском поселке Усть-Куйга. Сооружение станции планируют завершить к концу 2020-х годов", - говорит Антон Соколов.

Якутия, Сахалин и Камчатка сегодня превратились в настоящие федеральные полигоны, где тестируются и апробируются решения для низкоуглеродной энергетики и экономики. "Понятно, что только за счет ВИЭ пока невозможно обеспечить гарантированное энергоснабжение удаленных территорий. Но заместить 30-40 процентов уже реально. А это ежегодная экономия около 10 миллиардов рублей на покупке топлива", - говорит Дмитрий Степанов, заместитель генерального директора компании "Альтрэн", заведующий базовой кафедрой "Технологии ветроэнергетики" Ульяновского государственного технического университета.

По словам эксперта, невозможно развивать регион, если затраты на покупку электроэнергии в разы выше, чем в центральной части России. И в кратчайшие сроки решить задачу невозможно, нет таких технологий, чтобы "сразу и дешево". Но уже сейчас можно сделать шаги, направленные на решение этой проблемы через 5-10 лет. Необходимо менять подход к планированию, уходить с горизонта в 2-3 года на горизонты в 15-30 лет. Утвердить льготы и субсидии на развитие ВИЭ-генерации на определенных территориях, причем только для оборудования, которое произведено в России. Именно таким должно быть мышление, если мы хотим решить проблему энергоснабжения и развития, а не отодвинуть ее на несколько лет.