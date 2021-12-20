В два раза больше "зеленой" электроэнергии поступило в сети энергетиков

В распределительные сети "Россети Юг" от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в январе-сентябре текущего года поступило 1,8 миллиарда кВт*ч электроэнергии, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года.

В общей структуре отпуска в сеть доля "зеленой" энергетики составила 9,1 % против 4,6 % за 9 месяцев прошлого года. В этот период объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 1,4 миллиарда кВтч (рост в 2,1 раза), солнечной - 366,9 миллиона кВтч электроэнергии (рост в 2,2 раза).

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть компании ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области (1 миллиард кВтч) и Калмыкии (417 миллионов кВтч). Такой объем сопоставим со среднемесячным потреблением Ростовской области, включая все промышленные предприятия, объекты ЖКХ, население, уличное освещение.

Увеличение отпуска в сеть "зелёной" электроэнергии обусловлено динамичным развитием ВИЭ-генерации на Юге России. В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию шесть ветропарков, суммарная мощность которых составляет 610 МВт.

В Калмыкии вырабатывают энергию три ВЭС в Целинном и Юстинском районах, а также Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции (СЭС). В декабре была введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшей в России Элистинской СЭС мощностью 115,6 МВт.

В настоящее время в состав ветроэнергетического кластера Астраханской области входят 18 СЭС общей мощностью 625 МВт, пять из которых были запущены в декабре Фондом развития ветроэнергетики.

В Волгоградской области электроэнергию производят шесть СЭС. В начале ноября 2021 года в эксплуатацию введена новая Котовская ВЭС максимальной мощностью 88,2 МВт и продолжается строительство ВЭС "Новоалексеевская" мощностью 17 МВт.