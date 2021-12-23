В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ

Власти Бурятии объявили 24 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Улан-Удэ. Это решение было принято с целью снижения нагрузки на теплотрассу на фоне аварии на ТЭЦ-1, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб республики.

Напомним, минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ вспыхнул пожар, в результате чего произошло отключение четырех котлов и двух турбогенераторов. Пожарные ликвидировали огонь, однако теплоснабжение было ограничено в 790 многоквартирных домах и десятках соцобъектах. Температура воздуха в городе составляет минус 30 градусов. По прогнозам синоптиков, мороз сохранится ближайшие дни.

По решению главы региона Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Сейчас в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы. На ТЭЦ-1 запустили резервный котел №2. Чтобы снизить нагрузку на теплотрассу, 24 декабря в городе объявлен нерабочий день для бюджетных организаций.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Создана специальная комиссия по расследованию причин ЧП, прокуратура республики также проводит проверку. Как отметил заместитель гендиректора ПАО "ТГК-14" Юрий Дорфман, полностью восстановить параметры пострадавшей ТЭЦ планируется в субботу.