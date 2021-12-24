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Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца

24.12.2021 / 16:12

Ученые, работающие на арктических территориях России, должны получать северные надбавки полностью с первого месяца работы. Такое поручение дал президент РФ на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проходит в формате видеоконференции.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Нужно поддержать исследователей, работающих в Арктике, заявил Владимир Путин. "Они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы", - подчеркнул он, добавив, что об этом просили молодые ученые на встрече в "Сириусе".

"Для большинства районов Крайнего Севера размер таких доплат составляет порядка 80 процентов от заработка. Это весомое увеличение дохода исследователя с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200 процентов от средней зарплаты по региону", - заключил президент.

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