В Астрахани после пожара в больнице возбудили дело

По факту гибели людей в инфекционной клинической больнице в Астрахани возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", сообщили в региональном СК.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в инфекционной больнице произошел из-за замыкания электропроводки. В результате ЧП погибли два человека. Спасатели эвакуировали пациентов и работников персонала - всего 46 человек.