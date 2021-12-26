Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом

После премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Эндрю Гарфилд стал единственным из тройки Пауков актером, который не получил собственной трилогии - в отличие от Тома Холланда и Тоби Магуайра.
Поклонники кинокомиксов посчитали такое положение дел несправедливым и развернули в интернете масштабную кампанию. Для Twitter был придуман специальный хэштег - #MakeTASM3 ("Сделайте "Нового Человека-паука 3"), который очень быстро попал в тренды микроблогов и за сутки был упомянут полмиллиона раз.
Кинокомпания Sony, которой принадлежат права на персонажа, пока никак не отреагировала на сетевой флешмоб, но можно вспомнить как минимум два похожих прецедента, которые в итоге увенчались успехом для фанатов.
Во-первых, желание поклонников увидеть продолжение истории Мэтта Мердока - #SaveDaredevil ("Спасите Сорвиголову") - возможно, косвенно, но повлияло на то, что Чарли Кокс в итоге вернулся к своей роли.
Во-вторых, кампания #ReleaseTheSnyderCut привела к тому, что Зак Снайдер выпустил режиссёрскую версию своей "Лиги справедливости".
Примечательно, что у самого Эндрю Гарфилда нет подтвержденных учетных записей в социальных сетях, потому что, по его словам, он "слишком чувствительный" для этого, хоть иногда и пользуется аккаунтами с вымышленными именами. Вряд ли у него получится прочитать все 500000 твитов, но иногда там попадаются интересные и смешные, вот некоторые из них.
#MakeTASM3 у кого так же, с вас ретвит pic.twitter.com/uCETsQdblV— lessya (@lessya17433855) December 26, 2021
общество если бы у нас была полноценная трилогия с гарфилдом#MakeTASM3 pic.twitter.com/LzzfR7AEjV— Diego Hargreeves (@supersharp_uat) December 26, 2021
Поняли сони!?!?#MakeTASM3 pic.twitter.com/S9fFtn3LH3— The amazing spider-man 3 (@TonyStarKraftoV) December 26, 2021
Кто хотел бы увидеть этот шедевр ставьте лайк и постите твитты с хэштегом #MakeTASM3 pic.twitter.com/fbzW8kK5Ws— The amazing spider-man 3 (@TonyStarKraftoV) December 26, 2021
#MakeTASM3 не знаю, кто автор, но да. pic.twitter.com/3zwGPN6oIh— lessya (@lessya17433855) December 26, 2021
#MakeTASM3. Just do it, Sony. pic.twitter.com/CPMobTHOhu— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) December 20, 2021
ТОП-2 ПЕРСОНАЖЕЙ, КОТОРЫМ ПАУК ЭНДРЮ ГАРФИЛДА ВСТРЯХНУЛ ПОЗВОНОЧНИК!— Денис 🕸️🕷️ (@webniner) December 26, 2021
1. Питер Паркер (Тоби Магуайр)
2. Гвен Стейси (Эмма Стоун)#MakeTASM3#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/vIkGR5fPf6
#MakeTASM3— l a n y (@lanyllaufeyson) December 26, 2021
сидим ждём pic.twitter.com/mYS2cMseKx
#MakeTASM3— l a n y (@lanyllaufeyson) December 26, 2021
ладно пускаем в ход тиктоки pic.twitter.com/pXQGVeLT8j
#MakeTASM3 ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ПОДРАТЬСЯ С ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ В 3ЕМ ФИЛЬМЕ! ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ, ТО Д А Й Т Е ЕМУ, бОЖЕ pic.twitter.com/QaimLFQ9xa— 'Манка Локи 🐍 dw spoilers❗ (@loki_fan_) December 26, 2021
#MakeTASM3 он нам нужен pic.twitter.com/NRoSc79qEV— dartpop (@AuqvUPUqrdewF7C) December 26, 2021
Приколитесь сейчас #MakeTASM3 срабатывает, Sony звонит Гарфилду, мол все, готовься, он такой "Ура!", потом кладет трубку и понимает, что ему придётся врать еще года два. pic.twitter.com/PIOkj8627N— Иван Ефимов (@diroffus) December 25, 2021
#MakeTASM3 please make this happen Sony pic.twitter.com/2dmzE3NREH— Tavi (@Tavi_331) December 26, 2021
эндрю был рождён для этой роли и заслужил чтобы его история она имела свою достойную концовку— taliya misses mickey😔✌️| #MakeTASM3 (@milkovichxbaby) December 25, 2021
давайте не стоять в стороне и требовать справедливости для этого чудесного человечка!!!#MakeTASM3 pic.twitter.com/eHkk1GyG8i