Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом

После премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Эндрю Гарфилд стал единственным из тройки Пауков актером, который не получил собственной трилогии - в отличие от Тома Холланда и Тоби Магуайра.

Поклонники кинокомиксов посчитали такое положение дел несправедливым и развернули в интернете масштабную кампанию. Для Twitter был придуман специальный хэштег - #MakeTASM3 ("Сделайте "Нового Человека-паука 3"), который очень быстро попал в тренды микроблогов и за сутки был упомянут полмиллиона раз.

Кинокомпания Sony, которой принадлежат права на персонажа, пока никак не отреагировала на сетевой флешмоб, но можно вспомнить как минимум два похожих прецедента, которые в итоге увенчались успехом для фанатов.

Во-первых, желание поклонников увидеть продолжение истории Мэтта Мердока - #SaveDaredevil ("Спасите Сорвиголову") - возможно, косвенно, но повлияло на то, что Чарли Кокс в итоге вернулся к своей роли.

Во-вторых, кампания #ReleaseTheSnyderCut привела к тому, что Зак Снайдер выпустил режиссёрскую версию своей "Лиги справедливости".

Примечательно, что у самого Эндрю Гарфилда нет подтвержденных учетных записей в социальных сетях, потому что, по его словам, он "слишком чувствительный" для этого, хоть иногда и пользуется аккаунтами с вымышленными именами. Вряд ли у него получится прочитать все 500000 твитов, но иногда там попадаются интересные и смешные, вот некоторые из них.

общество если бы у нас была полноценная трилогия с гарфилдом#MakeTASM3 pic.twitter.com/LzzfR7AEjV — Diego Hargreeves (@supersharp_uat) December 26, 2021

Кто хотел бы увидеть этот шедевр ставьте лайк и постите твитты с хэштегом #MakeTASM3 pic.twitter.com/fbzW8kK5Ws — The amazing spider-man 3 (@TonyStarKraftoV) December 26, 2021

#MakeTASM3

ладно пускаем в ход тиктоки pic.twitter.com/pXQGVeLT8j — l a n y (@lanyllaufeyson) December 26, 2021

#MakeTASM3 ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ПОДРАТЬСЯ С ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ В 3ЕМ ФИЛЬМЕ! ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ, ТО Д А Й Т Е ЕМУ, бОЖЕ pic.twitter.com/QaimLFQ9xa — 'Манка Локи 🐍 dw spoilers❗ (@loki_fan_) December 26, 2021

Приколитесь сейчас #MakeTASM3 срабатывает, Sony звонит Гарфилду, мол все, готовься, он такой "Ура!", потом кладет трубку и понимает, что ему придётся врать еще года два. pic.twitter.com/PIOkj8627N — Иван Ефимов (@diroffus) December 25, 2021