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Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом

Новости
    26.12.2021, 18:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Эндрю Гарфилд стал единственным из тройки Пауков актером, который не получил собственной трилогии - в отличие от Тома Холланда и Тоби Магуайра.

Поклонники кинокомиксов посчитали такое положение дел несправедливым и развернули в интернете масштабную кампанию. Для Twitter был придуман специальный хэштег - #MakeTASM3 ("Сделайте "Нового Человека-паука 3"), который очень быстро попал в тренды микроблогов и за сутки был упомянут полмиллиона раз.

Кинокомпания Sony, которой принадлежат права на персонажа, пока никак не отреагировала на сетевой флешмоб, но можно вспомнить как минимум два похожих прецедента, которые в итоге увенчались успехом для фанатов.

Во-первых, желание поклонников увидеть продолжение истории Мэтта Мердока - #SaveDaredevil ("Спасите Сорвиголову") - возможно, косвенно, но повлияло на то, что Чарли Кокс в итоге вернулся к своей роли.

Фото: sonypictures.ru
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Во-вторых, кампания #ReleaseTheSnyderCut привела к тому, что Зак Снайдер выпустил режиссёрскую версию своей "Лиги справедливости".

Примечательно, что у самого Эндрю Гарфилда нет подтвержденных учетных записей в социальных сетях, потому что, по его словам, он "слишком чувствительный" для этого, хоть иногда и пользуется аккаунтами с вымышленными именами. Вряд ли у него получится прочитать все 500000 твитов, но иногда там попадаются интересные и смешные, вот некоторые из них.

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