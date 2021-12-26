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26.12.2021 14:04
Рубрика: Общество

В соцсетях появились аккаунты "первого пса" и "первого кота" Чили

Текст: Юрий Когалов
Габриэль Борич выиграл президентские выборы в Чили всего неделю назад, а в социальных сетях уже появились аккаунты его собаки и кота его подруги Ирины Караманос.
Фото: BrownieBoric / twitter.com Фото: BrownieBoric / twitter.com
Фото: BrownieBoric / twitter.com

На страницу "первого пса республики" по кличке Брауни в Instagram уже подписаны более 325 тысяч человек.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В одном из первых постов в Twitter он "обещает" достойно выполнять обязанности "первого пса". "Я стремлюсь обеспечить правами и ласками не только собак, но и всех домашних животных в Чили", - говорится в распространенном заявлении.

Его товарищ - кот Булу, принадлежащий Ирине Караманос, подруге Борича, пока не столь популярен. В Twitter у него всего несколько тысяч подписчиков, однако их число может значительно вырасти, ведь тут он делится сообщениями о других кошках и первых днях Борича в качестве избранного президента.

Стоит отметить, что эти животные далеко не первые питомцы политиков, становившиеся героями социальных сетей. В 2017 году стали вирусными фотографии Немо, собаки президента Франции Эмманюэля Макрона, справляющей нужду прямо в Елисейском дворце. В США следят за жизнью собак президента Джо Байдена, одной из них, кстати, пришлось покинуть Вашингтон после того, как она покусала нескольких чиновников.

Фото: gatitesxboric / twitter.com

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн является поклонницей кошек, поэтому о смерти ее любимицы Пэдлс узнала вся страна. А самым известным котом, пожалуй, является Ларри, проживающий в резиденции британского правительства на Даунинг-стрит. Пост главного мышелова он занимает уже более 10 лет, за которые сменилось несколько премьер-министров. И журналисты не стесняются брать у него интервью.

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