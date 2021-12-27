Новый Kia Sportage приедет в Россию в версии "вседорожника"

Компания Kia начала промокампанию нового Sportage, опубликовав видео и открыв раздел с моделью на официальном сайте. Как оказалось, кроссовер будет доступен в версии со стандартным обвесом и "вседорожной" X-Line.

"Вседорожная" версия X-Pro дебютировала вместе с североамериканской спецификацией кроссовера. Её отличают дизайн бамперов, 17-дюймовые колёса с шинами BF Goodrich с большим протектором, подогревы форсунок и лобового стекла, а также новый режим трансмиссии "Снег". В России такая комплектация может получить более привычное название - X-Line.

Ранее стало известно, с какими силовыми агрегатами новый Kia Sportage будет продаваться в России: "атмосферники" объемом 2.0 литра мощностью 149 л.с. и 2.5 литра с отдачей 190 л.с. Последний агрегатируется 8-диапазонной АКП (только 4х4), а базовый мотор - с 6-ступенчатыми "автоматом" или "механикой" (4х2 и 4х4).

Новый Kia Sportage появится в первой половине 2022 года, сборка кроссоверов для России пока будет осуществляться на калининградском "Автоторе", а позднее переедет на бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом.