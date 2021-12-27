В Томске арестован предполагаемый поджигатель второй "Ленты"

Новости

Лавров: Членство РФ в НАТО невозможно 13:12
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2239 новых случаев COVID-19 11:40
Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео 11:28
Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности 11:27
Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от лесных пожаров регионам 11:20
Правительство дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21 11:08
В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

В Томске арестован предполагаемый поджигатель второй "Ленты"

Текст: Наталья Граф

В Томске суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на поджог в гипермаркете "Лента".

В Саратове раскрыли поджог квартиры, где находились няня и ребенок

- В отношении фигуранта уголовного дела по ходатайству следователей СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в УМВД России по Томской области.

Сообщение о возгорании в помещении гипермаркета "Лента" на улице Пушкина поступило в дежурную часть полиции 25 декабря. Пожар удалось быстро ликвидировать. 27-летнего подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам.

- По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, задержанный решил повторить преступление, совершенное другим томичом на прошлой неделе. 21 декабря после поджога полностью сгорело здание гипермаркета площадью 5225 квадратных метров на улице Елизаровых в Томске. Обвиняемый задержан и находится под стражей.

После случившегося руководство "Ленты" усилило меры безопасности в гипермаркетах.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств