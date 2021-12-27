В Томске арестован предполагаемый поджигатель второй "Ленты"

В Томске суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на поджог в гипермаркете "Лента".

- В отношении фигуранта уголовного дела по ходатайству следователей СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в УМВД России по Томской области.

Сообщение о возгорании в помещении гипермаркета "Лента" на улице Пушкина поступило в дежурную часть полиции 25 декабря. Пожар удалось быстро ликвидировать. 27-летнего подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам.

- По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, задержанный решил повторить преступление, совершенное другим томичом на прошлой неделе. 21 декабря после поджога полностью сгорело здание гипермаркета площадью 5225 квадратных метров на улице Елизаровых в Томске. Обвиняемый задержан и находится под стражей.

После случившегося руководство "Ленты" усилило меры безопасности в гипермаркетах.